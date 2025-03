DIRETTA | Milan-Lazio, Conceicao: “Qui per errori nostri, ma non solo” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i biancocelesti

E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao, che domani a San Siro affronterà la Lazio, per la ventisettesima giornata di Serie A. Il Diavolo è reduce dalle sconfitte contro il Torino e il Bologna che lo hanno allontanato forse in maniera definitiva dal quarto posto. Non ci sono alternative alla vittoria se si vuole centrare un posto in Europa.

La conferenza di Sergio Conceicao

Le dichiarazioni di Sergio Conceicao in conferenza alla vigilia di Milan-Lazio con Calciomercato.it:

Il Milan è chiamato a rialzare: “L’obiettivo è vincere, vincere e vincere. Siamo consapevoli di quello che è accaduto sia per errori nostri che da parte di qualcuno che non possiamo controllare. Non possiamo aggrapparci alla fortuna, ma serve lavorare”.

Obiettivi – “Abbiamo dodici partite da giocare, migliorando in ogni livello. Serve una mentalità al mille per cento dall’inizio alla fine. L’80% dei gol subito dopo Zagabria sono dovuti a qualcosa di strano. L’Italia per me è stata sempre un sogno, sono arrivato qui dopo 13 anni di lavoro. Ai ragazzi ho chiesto di lavorare bene, di dare al massimo. La prossima partita è la più importante”.

Problemi contro il Bologna – “Rispetto i giornalisti con le loro opinioni vere. Io contro il Bologna ho visto delle cose positive, il gol preso è con un fallo anche se non dobbiamo aggrapparci a questo. Dopo questo errore non siamo stati all’altezza. C’è un ambiente al Milan… serve leggerezza ed equilibrio a livello mentale. E’ chiaro che abbiamo parlato degli errori fatti e dell’attenzione che è venuta meno in occasione delle reti prese”

