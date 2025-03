Conte lo lancia titolare dopo 111 giorni: la formazione del Napoli anti-Inter

Il tecnico azzurro prova a mescolare le carte della sua formazione e a sorpresa schiera il doppio play contro l’Inter

Dopo 111 giorni dall’ultima partita di campionato disputata da titolare, Billy Gilmour guadagna nuovamente una maglia dal primo minuto di gioco. E, ironia della sorte, l’ultima volta che ha giocato titolare in Serie A è stato proprio contro l’Inter, a causa di un infortunio che fermò Lobotka.

Era il 10 novembre, quando il Napoli pareggiò a Milano contro i nerazzurri, passando persino in vantaggio. Gilmour prese il posto dello slovacco per alcune giornate, per poi risedersi in panchina. Da quel novembre ha accumulato successivamente pochissimi minuti, solo da subentrato. L’ultima partita da titolare disputata con il Napoli risale a 86 giorni fa, quando il 5 dicembre ci fu la disfatta a Roma contro la Lazio in Coppa Italia.

La mossa di Antonio Conte contro l’Inter di Simone Inzaghi è volta a sfidare gli avversari con la qualità del palleggio. Gilmour e Lobotka hanno giocato insieme poco, ma potrebbero essere un’arma tattica per affrontare l’aggressione dei forti centrocampisti nerazzurri. Alla vigilia del match, il dubbio di Conte era proprio quello rivolto ai suoi titolari in mediana: Billing per centimetri e muscoli o rapidità e palleggio con Gilmour. Per affrontare la capolista sarà necessario la qualità. Parola al campo.

Le formazioni di Napoli e Inter

Napoli e Inter scendono in campo a specchio, prediligendo la difesa a tre. Titolarissimi per Inzaghi, che recupera Thuram da un problema alla caviglia. A centrocampo tornano Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan rispetto a quanto visto in Coppa Italia.

Conte lancia la miglior formazione possibile in base alle disponibilità e al modulo. Fuori Anguissa e Neres per infortunio, cambio assetto e Raspadori ancora titolare con Lukaku. Oltre alla grande novità a centrocampo con Billing in panchina per far posto a Gilmour.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Thuram, Lautaro Martinez;

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez