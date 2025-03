Budget da 65 milioni, irrompono su Vlahovic: destinazione a sorpresa

L’attaccante bianconero lascerà Torino quest’estate e tra le tante spunta una nuova società: hanno stanziato oltre sessanta milioni

Via dalla Juventus, chiudendo la sua parentesi bianconero nel peggiore dei modi. Sembra questo l’epilogo del rapporto tra Dusan Vlahovic e la vecchia signora. Il rigore fallito contro l’Empoli può essere visto come simbolo della stagione dell’attaccante serbo: delusione su tutta la linea.

In termini di numeri, non si può neanche dire che l’annata sia da buttare per Vlahovic: 14 gol in 32 partite, una rete ogni 160 minuti sono una media realizzativa non certo di secondo livello. Le statistiche nel calcio però non sono tutto e la sensazione che trapela è quella di un calciatore che sia fuori contesto. Così, considerato anche il contratto nel 2026 e l’ingaggio da 12 milioni che la Juve vorrebbe far uscire, ecco che il destino appare segnato: via da Torino in estate al miglior offerte.

Per Vlahovic si è parlato spesso di Premier League, soprattutto l’Arsenal è data come molto interessata al giocatore, ma non ci sarebbero soltanto i Gunners tra i club inglesi che vorrebbero il 9 bianconero. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Premier League, infatti, raccontano della volontà dell’Aston Villa di provare ad acquistare proprio il bomber serbo la prossima estate.

Juventus, Vlahovic all’Aston Villa: decide l’Arabia Saudita

Stando a quanto riportato da ‘teamtalk.com’, il club guidato da Emery avrebbe intenzione di acquistare un centravanti in estate per sostituire Jhon Duran, trasferitosi in Arabia Saudita per 65 milioni di euro quest’inverno.

Una cifra che ora è diventata il budget stanziato dal club di Birmingham per rinforzare il reparto offensivo. In avanti c’è già Rashford, arrivato in prestito e per il quale è presente un diritto di riscatto di circa quaranta milioni. L’ex Manchester United però potrebbe essere è impiegato sull’esterno da Emery ed allora serve una punta centrale. Da qui l’idea Vlahovic al quale non dispiacerebbe approdare in Premier League.

Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’attuale posizione in classifica dei Villans, decimi e lontani cinque punti dal piazzamento Champions. Proprio la non partecipazione alla più importante competizione europea per club potrebbe essere un freno alla trattativa, soprattutto se si dovesse palesare club più blasonati.