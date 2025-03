Billing riprende l’Inter quasi al novantesimo: il Napoli tiene viva la corsa Scudetto

Il danese è la mossa indovinata di Conte: impedisce ai nerazzurri di andare in fuga verso il tricolore. Inzaghi perde Dimarco, autore del vantaggio, e di nuovo Calhanoglu

È finita 1-1 la sfida Scudetto tra Napoli e Inter. I nerazzurri accarezzano la vittoria, poi a due minuti dal novantesimo il gol beffa di Billing che tiene viva la corsa al titolo.

Il Napoli parte forte, ma l’Inter si organizza presto alzando il baricentro. Davanti, però, né Thuram né Lautaro Martinez riescono a mantenere un pallone e a far salire la squadra, così ci vuole una magia di Dimarco su punizione per sbloccare l’incontro. Gli azzurri finiscono all’attacco e ripartono all’assalto nel secondo tempo, che per l’Inter è tutto in sofferenza a causa anche degli infortuni di Dimarco e Calhanoglu.

Inzaghi si mette a quattro, c’è un po’ di confusione nei primi minuti poi la squadra si assesta e risponde sempre bene agli attacchi dei padroni di casa. Perlomeno fino a tre lancette dal novantesimo: Bisseck non va deciso su Lobotka, che sfonda le due linee, palla in area sui piedi di Billing che tira trovando la grande risposta di Martinez. Sulla respinta, però, il danese non perdona. Il pari del Napoli è meritato, per lo Scudetto i giochi restano apertissimi.

Tabellino Napoli-Inter 1-1

MARCATORI: 22′ Dimarco, 88′ Billing

Classifica Serie A aggiornata

Inter* punti 58; Napoli* 57; Atalanta* 55; Juventus 49; Lazio 47; Fiorentina* 45; Bologna 44; Milan 41; Roma 40; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce* 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia* 18; Monza 14.

*una partita in più