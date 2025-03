Allegri al posto di Conceicao, svolta immediata: scelta fatta per il Milan

Tracollo totale per i rossoneri che ora pensano ad un nuovo cambio in panchina: c’è Allegri al posto di Conceicao

Un tracollo totale. Il Milan si trova davanti ad una nuova crisi conclamata e neanche il mercato di gennaio è riuscito a dare la linfa vitale per superare i problemi.

Non ce l’ha fatta Conceicao a rialzare i rossoneri: il tecnico portoghese è finito presto travolto dal peso della responsabilità, non ha instaurato in rapporto buono con tutti i calciatori, non è riuscito a dare quella svolta caratteriale che la società ha cercato mandando via Fonseca ed affidandosi a lui.

Una scelta che non ha dato i frutti sperati, anzi ha finito per peggiorare le cose. L’addio di Fonseca, con conseguente arrivo di Conceicao, doveva servire da scossa, ma la ‘corrente’ è durata solo il tempo di vincere la Supercoppa. Da lì in poi sono riaffiorati i soliti, e mai risolti, problemi e la mancanza di continuità che ha portato il Milan a -8 dalla zona Champions. Così la panchina di Conceicao è fortemente a rischio e, al più tardi a giugno, l’addio difficilmente potrà essere evitato.

Così Calciomercato.it sul proprio profilo X ha voluto chiedere quale sarebbe la scelta più giusta per rilanciare i rossoneri: Altra sconfitta per il Milan di Conceicao e quarto posto Champions sempre più lontano – il sondaggio pubblicato – : in caso di nuovo ribaltone in panchina, quale sarebbe il profilo ideale per ripartire?

Milan, esonero immediato: Allegri al posto di Conceicao

La scelta è ricaduta sull’arrivo immediato di Massimiliano Allegri. Il 38% indica nel tecnico di Livorno la soluzione migliore per far ripartire il Milan e vorrebbero un suo arrivo fin da ora con l’esonero di Conceicao.

Il 32%, invece, preferirebbe aspettare giugno e puntare tutto su Antonio Conte che al termine del campionato potrebbe lasciare il Napoli. Meno apprezzata la pista che porterebbe a Sarri subito sulla panchina rossonera: la approva il 20% dei votanti. Infine, non gode di particolare apprezzamento l’arrivo di Gasperini a giugno soltanto il 10% dice sì all’attuale allenatore dell’Atalanta che ha già annunciato la fine del suo ciclo a Bergamo.