Milan all’inferno e volano gli stracci: “Dimettiti e sparisci”

Bufera in casa rossonera dopo la sconfitta in rimonta contro il Bologna che vale l’addio alla prossima Champions

La sconfitta contro il Bologna sancisce l’addio del Milan alla prossima Champions. A dodici giornate dalla fine del campionato, il distacco dal quarto posto – cioè dalla Juventus – è di ben 8 punti, coi rossoneri che hanno davanti altre tre squadre: la Fiorentina, lo stesso Bologna e la Lazio. Insomma dovrebbero crollarne quattro e l’undici di Sergio Conceicao conquistare una trentina di punti sui 36 a disposizione. Un miracolo o qualcosa di simile.

Sui social sta venendo giù tutto, coi tifosi scagliatisi soprattutto contro la società. In tendenza l’hashtag #CardinaleOut, tanti commenti contro Conceicao, tantissimi quelli contro Zlatan Ibrahimovic. In generale i milanisti chiedono con forza la vendita del club e la dimissione in blocco della dirigenza, a partire proprio da Ibra. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Fuori dalla lotta Scudetto a Novembre, fuori definitivamente dalla lotta per la zona Champions a febbraio, stagione fallimentare, @Ibra_official rilascia interviste imbarazzanti, Cardinale non si vede più in Italia da mesi #CardinaleOUT #BolognaMilan — Giorgio Foresti 🇮🇹 🇪🇺 (@giofo) February 27, 2025

Stagione finita.

Complimenti @Ibra_official e a tutto il gruppo lavoro composto da pagliacci come te!!

Avete rovinato una società gloriosa come il Milan. Ci vediamo a settembre, con la speranza che non debba vedere ancora le vostre facce#Milan #CardinaleOut — Luca (@luc4rosson3r0) February 27, 2025

È giusto così.

Adesso a fine anno via Leao, Maignan e Theo e poi si che si va a vincere con questa società.

Magari prendiamo un altro allenatore a preso scontato ed ennesimo scudetto del bilancio in saccoccia.

Vergognosi @acmilan #BolognaMilan#cardinaleout #IbraPagliaccio — R ᴏ ʙ  (@RobSpera) February 27, 2025

Un club che ha vinto 7 volte la Champions League che manda i dirigenti all’università per imparare a fare meglio. SIETE UNO SCANDALO! #cardinaleout #BolognaMilan #gameover — Orlando Mappa (@OrlandoMappa) February 27, 2025

Sell the club#cardinaleout — amir mo (@amirmo36) February 27, 2025

Bologna-Milan, Conceicao: “Se non servirò più, andrò via”

Dopo la partita Conceicao è andato a muso duro contro Mariani, l’arbitro del match, ma anche parlato del suo addio – ormai pressoché certo – a fine stagione: “Tutti giorni si parla della mia situazione qui al Milan, ma non è giusto. Sembra che sia arrivato qui dal nulla, Se non servirò più, non ci saranno problemi: prenderò la valigia e andrò via senza neanche un euro“.