Fiorentina, Palladino a gamba tesa: “I giocatori sono stati male”, poi l’annuncio su Kean

I viola tornano alla vittoria contro il Lecce, le dichiarazioni di Palladino spazzano via le polemiche: cosa ha detto l’allenatore nel post gara

Era una gara delicata e da non fallire, per la Fiorentina, quella contro il Lecce, conclusasi con il risultato desiderato per i viola. Ritorno alla vittoria dopo tre ko di fila, in una partita non facile ma condotta in porto con grande accortezza, visto il momento psicologico e con le tante assenze a segnare le scelte di Palladino.

L’allenatore viola, ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato il successo ottenuto in campo, cogliendo l’occasione per replicare a modo suo alle critiche e alle polemiche ricevute da lui e dalla sua squadra. “Quando le cose non vanno bisogna ripartire dalle cose semplici ed è quello che abbiamo fatto oggi, serviva vincere e difendere essendo compatti – ha spiegato – Le otto vittorie di fila in autunno sono state importanti ma hanno alterato la percezione sulle nostre potenzialità, non è nelle nostre corde rimanere secondi o terzi. Stiamo facendo un ottimo campionato, i ragazzi stanno dando il massimo. C’è bisogno di positività, nel secondo tempo c’è stato un po’ di blocco psicologico e non deve accadere. Ma i ragazzi sono stati male in questi giorni per le critiche, alcune sono state davvero esagerate. Adesso, proviamo a cavalcare di nuovo l’onda dell’entusiasmo”.

Fiorentina, Palladino e il rientro di Kean: ecco quando recupera

Al termine dell’intervista concessa all’emittente streaming, spazio anche per un annuncio sulle condizioni di Moise Kean. L’attaccante, come noto, è rimasto fuori per il brutto infortunio accusato contro il Verona e adesso si attende di capire quando potrà rientrare.

“Spero di averlo a disposizione già in settimana per la sfida di Conference League – ha dichiarato Palladino – Ma chi ha giocato al suo posto ha dato il massimo per sostituirlo, tutti i ragazzi sono stati molto bravi”. Recuperare il bomber sarebbe fondamentale per le prossime sfide, per l’appunto quelle con il Panathinaikos in Europa e contro il Napoli in campionato.