Fiorentina di corto muso: basta Gosens per piegare il Lecce

La Fiorentina torna alla vittoria dopo tre ko di fila: 1-0 al Lecce firmato dall’esterno tedesco, la squadra di Palladino fallisce anche un rigore

Non era un momento facile, tutt’altro, per la Fiorentina, e occorreva venirne fuori, in qualche modo. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Palladino è riuscita nell’intento di tornare alla vittoria, anche se a fatica. Contro il Lecce successo per 1-0, grazie a una rete di Robin Gosens in avvio di partita. Prestazione non entusiasmante dei viola, ma i tre punti consentono, per ora, di scavalcare il Bologna al sesto posto.

Per le assenze, Palladino vara una Fiorentina che si schiera con il 3-5-2, con Zaniolo di punta di fianco a Beltran. L’approccio di gara è comunque positivo e porta alla rete di Gosens dopo meno di dieci minuti. Il tedesco chiude sul secondo palo con una specialità, il colpo di testa, su lungo cross di Dodò. La spinta dei viola però si esaurisce presto, i padroni di casa cercando di gestire i ritmi rischiando il meno possibile, tra i mormorii dello stadio ‘Franchi’ che chiede maggior coraggio ai suoi. Il Lecce prova a venire fuori e ha un paio di occasioni per il pari, ma De Gea è attento prima su Krstovic e poi su Karlsson.

Partita che nel secondo tempo, a lungo, ha ancora meno emozioni, prima di accendersi improvvisamente nel finale. I viola hanno la chance per chiuderla, con un rigore concesso per fallo di mani di Pierret su colpo di testa ancora di Gosens, ma Beltran, pur spiazzando Falcone, calcia sul palo. L’argentino colpisce anche un altro legno, poco dopo, con un gran destro sulla traversa, sul contropiede seguente poi il Lecce ha la clamorosa occasione per il pareggio, ma Danilo Veiga a tu per tu con De Gea spreca e spedisce fuori. Così come spreca clamorosamente un’altra palla gol Gudmundsson in pieno recupero. La partita si conclude con un paio di altre brutte notizie, per Palladino: contro il Napoli, non ci saranno Zaniolo e Mandragora per squalifica.

FIORENTINA-LECCE 1-0 – 9′ Gosens

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 57, Napoli 56; Atalanta 54; Juventus 49; Lazio 47; Fiorentina* 45: Bologna 44; Milan 41; Roma 40; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce* 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia 17; Monza 14.

*una partita in più

PROSSIME PARTITE: Lecce-Milan (8 marzo alle 18) e Napoli-Fiorentina (9 marzo alle 15)