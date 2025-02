DIRETTA Serie A, Fiorentina-Lecce 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

La ventisettesima giornata di campionato si apre con la sfida tra viola e giallorossi salentini

Dopo la sfortunata trasferta di Verona, nefasta sia per il risultato che per gli infortuni, la Fiorentina apre le danze del ventisettesimo turno di Serie A ospitando il Lecce allo stadio “Artemio Franchi”. Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato (contro Inter, Como e Hellas), la squadra allenata da Raffaele Palladino ha bisogno di una vittoria per effettuare il controsorpasso sul Bologna, vittorioso ieri nel recupero della nona giornata contro il Milan.

Una missione non impossibile, ma resa difficile dall’emergenza, visto che l’ex allenatore del Monza dovrà fare a meno, tra gli altri, di Moise Kean e di Amir Richardson, squalificato, che vanno ad aggiungersi agli assenti di lungo corso. Gli ospiti, dal canto loro, proveranno a tornare dalla Toscana con dei punti in classifica, per mettere ancora maggiore distanza dall’Empoli terzultimo, atteso dalla trasferta di Genova dopo l’impresa in Coppa Italia contro la Juve.

Sconfitti in casa dall’Udinese per un rigore molto dubbio, i ragazzi di Marco Giampaolo vanno a caccia di un riscatto immediato in quella che è stata per molti anni la casa di Pantaleo Corvino, principale artefice dei risultati sportivi ed economici dei salentini. Calciomercato.it seguirà la sfida di Firenze in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Lecce e diffidati

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Marì, Ranieri; Cataldi, Mandragora; Ndour, Zaniolo, Gosens; Beltran. All. Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Karlsson, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

ARBITRO: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

DIFFIDATI: Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Zaniolo (F); Ramdani, Rafia, Pierotti (L)

PROSSIME PARTITE: Lecce-Milan (8 marzo alle 18) e Napoli-Fiorentina (9 marzo alle 15)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 57, Napoli 56; Atalanta 54; Juventus 49; Lazio 47; Bologna 44, Fiorentina 42; Milan 41; Roma 40; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia 17; Monza 14.

*una partita in meno