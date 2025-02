Diogo Alma allo scoperto su Telasco: dalla Sampdoria al Casa Pia fino alla MLS

Parla il Ds che ha portato il talento venezuelano al Casa Pia: “In futuro potrà giocare nei primi cinque campionati europei”

Ormai la MLS statunitense non è più il cimitero degli elefanti come un tempo, ma un campionato che sta diventando sempre più competitivo e in cui si trasferiscono ben volentieri, allettati non solo per ragioni economiche, anche calciatori nel pieno della maturazione o giovani talenti in cerca di affermazione.

Come per esempio Telasco Segovia, centrocampista colombiano che ha militato anche in Italia, nella Primavera della Sampdoria nella stagione 2022/2023, a gennaio trasferitosi all’Inter Miami dove giocano Messi e Suarez.

All’ultima giornata di campionato, contro il Napoli e con la Samp già in B, il classe 2003 ha anche debuttato in Serie A. I problemi societari del club blucerchiato, però, hanno spinto Segovia a far ritorno in Venezuela.

Digo Boa Alma sull’affare Telasco

Ma il ritorno in Europa è stato immediato, grazie a Diogo Boa Alma, all’epoca Ds del Casa Pia: “Telasco era stato nominato miglior giocatore nel tour di Tolone prima di andare alla Sampdoria, quindi eravamo contenti dei suoi numeri bassi in Italia e del suo ritorno in Venezuela, così potevamo prenderlo noi del Casa Pia”, ha dichiarato proprio Alma.

“È ​​arrivato come free agent dopo che il suo club in Venezuela è fallito – ha sottolineato il 42enne ex Direttore sportivo del Casa Pia – La Sampdoria ha avuto molti problemi quella stagione dentro e fuori dal campo, con la squadra retrocessa dalla serie A e di fronte a una possibile fallimento, motivo per cui è stato molto difficile per un ragazzo di 19 anni proveniente dal Venezuela.

Diogo Boa Alma: “Telasco da primi cinque campionati europei”

“All’inizio è stato difficile per lui, perché era stato fermo per molti mesi e tutti dubitavano delle sue capacità dopo essere stato quasi senza giocare per un anno intero alla Sampdoria. Ma quando si è rimesso in forma e si è adattato, il suo talento lo ha portato al suo vero livello“.

Casa Pia ha fatto un grande affare, lo ha preso a zero e poi rivenduto per circa 2,5 milioni all’Inter Miami: “Secondo me in futuro potrà giocare in tutti i primi 5 campionati europei – ha evidenziato Diogo Alma – Dipende solo dalla sua volontà”.