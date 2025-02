Bestemmia Lautaro Martinez, c’è l’audio. Squalifica in Napoli-Inter? Decisione presa

La Procura sarebbe entrata in possesso della prova audio relativa alle espressioni blasfeme dell’argentino dopo Juve-Inter: cosa succede

Mentre Milan e Juve annaspano perdendo per strada praticamente tutti gli obiettivi, siamo ormai arrivati al fatidico scontro diretto tra Napoli e Inter che può valere lo scudetto. Se gli azzurri dovessero vincere, allora la testa della classifica cambierebbe nuovamente padrone tornando alla squadra di Conte che l’ha avuta per quasi tutto il campionato. Ma il vantaggio sarebbe ridotto, appena 2 punti che diventano 3 con gli scontri diretti a favore, per cui sarebbe ancora tutto apertissimo. Con un pareggio questione quasi invariata, ma con una giornata in meno. In caso di vittoria nerazzurra, decisamente più pesante, il distacco si farebbe importante: 4 punti che sarebbero praticamente 5.

E le polemiche sono ovviamente già iniziate da un po’ e sono relative alle ultime due partite dell’Inter, per alcune sanzioni disciplinari secondo ai tifosi napoletani non comminate ai giocatori nerazzurri. Ad esempio un giallo al diffidato Mkhitaryan contro il Genoa, ma soprattutto la mancata squalifica di Lautaro Martinez per le espressioni blasfeme al termine del ko della squadra di Inzaghi contro la Juventus. L’argentino non è stato sanzionato anche perché non è stato possibile accertare l’infrazione per la mancanza dell’audio, la prova incontrovertibile necessaria.

Ma, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, ora gli ispettori della procura Figc avrebbero trovato anche l’audio in questione che può incriminare Lautaro, dopo due giorni di lavoro sui filmati inviati da Dazn. Oggi il capitano nerazzurro riceverà l’avviso di conclusione indagini, poi avrà a disposizione cinque giorni per studiare una linea difensiva ed eventualmente farsi ascoltare dal procuratore federale Chiné.

Lautaro Martinez, ecco l’audio della bestemmia: cosa succede per Napoli-Inter e la squalifica

L’audio relativo alle bestemmie di Lautaro Martinez sarebbe ora quindi in possesso della Procura. Ma le tempistiche ovviamente non permettono una decisione e quindi una eventuale squalifica in breve termine, che metta a rischio la presenza dell’argentino nel big match contro il Napoli di domani sera al ‘Maradona’. Il capitano e numero 10 dell’Inter sarà regolarmente al suo posto in attacco, verosimilmente con un ritrovato Thuram.

In ogni caso, sempre secondo il quotidiano, Lautaro dovrebbe comunque evitare la squalifica grazie a un patteggiamento che gli costerebbe solamente una multa. La differenza rispetto ad altri casi è che non è stata attivata la prova televisiva poiché durante la diretta della partita è andata in onda solo la ripresa nella quale si presumeva – dal labiale – che il calciatore avesse imprecato. E questo non basta a infliggere una condanna. In maniera molto prosaica, la parola “Dio” è facilmente confondibile e scambiabile con “zio” o con altri termini. Se anche l’audio fosse andato in onda un fascicolo sarebbe stato inviato immediatamente al Giudice Sportivo al termine di Juve-Inter, ma essendoci solamente un labiale sospetto, la Procura ha dovuto attivare un’indagine ordinaria, chiedere i filmati (anche quelli non trasmessi da Dazn) e visionarli nel dettaglio. Come ultimo scenario, se Lautaro Martinez non dovesse patteggiare per una multa, allora verrebbe deferito al tribunale federale e andrebbe a processo.