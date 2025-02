Paura per Zeman, ricoverato in terapia intensiva

Mondo del calcio in apprensione per il boemo che è da questa mattina ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma

Il mondo del calcio in apprensione per le condizioni di Zdenek Zeman, ricoverato questa mattina al Gemelli di Roma in terapia intensiva.

Il tecnico boemo è stato portato in ospedale per alcuni sintomi che potrebbero essere riconducibili ad una ischemia cerebrale. L’ex allenatore di Foggia, Roma e Lazio tra le altre è ricoverato nello stesso ospedale che ospita anche Papa Francesco ormai da qualche settimana. Zeman è stato portato questa mattina al Policlinico dopo aver manifestato nelle ultime ore un disturbo di produzione del linguaggio e un deficit di forza: due sintomi che sono compatibili con un quadro di ischemia cerebrale in pazienti, come il boemo, con pregresso ictus e comorbidità cardiologica e pregresso ictus.

Ad inizio del 2024 Zeman aveva rassegnato le dimissioni definitive da allenatore del Pescara a causa di un delicato intervento al cuore, mentre nello scorso ottobre era stato vittima di un attacco ischemico.

Zeman ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni

Gli ultimi giorni non erano stati semplici per il 77enne che aveva dovuto affrontare una forte influenza.

Ora per Zeman – che viene definito vigile e collaborante – ci saranno ulteriori accertamenti: pur se non in pericolo di vita, permane la prognosi riservata e le sue condizioni sono monitorate costantemente. Il bollettino diramato dall’ospedale parla di “condizioni cliniche al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. È attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici”.

Grande apprensione ovviamente nel mondo del calcio alla notizia del ricovero dell’allenatore. Un messaggio di sostegno è arrivato dal Pescara, l’ultima squadra che il boemo ha allenato. Su X il club abruzzese ha scritto: “Lo sai mister, siamo sempre con te”.