Milan, Guidi: “Conceicao difficilmente sarà confermato. Sostituto? Prima un ds esperto” | ESCLUSIVO

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Marco Guidi, è intervenuto ai microfoni di Zona Rossonera, programma in onda sul nostro canale Youtube. Con il collega si è fatto il punto della situazione in casa Milan: dalla prossima partita contro il Bologna al futuro di Theo Hernandez, Sergio Conceicao e il nuovo ds.

Con Guidi si parla subito della sfida di domani, che potrebbe vedere un Milan senza i fantastici quattro in campo dall’inizio: “Conceicao è stato più difficile da capire con le formazioni – afferma il collega -. Spesso ha scelto il giorno stesso della partita, ma c’è un’indicazione di massima che possa cambiare e se lo farà, il più probabile ad andare in panchina è Rafa Leao, che è quello che difende un po’ meno. Si parla tanto di equilibrio, ma va detto, pure, che con i quattro attaccanti in campo, il Milan non ha concesso così tanto. I gol presi ultimamente sono frutto di altri fattori. Va detto inoltre che Leao è quello che a partita in corso riesce ad essere un’arma micidiale. Quest’anno ha saputo spesso incidere entrando dalla panchina, come contro l’Empoli e il Verona. Ricordiamoci pure Inter-Milan di Supercoppa Italiana”.

Si affronta poi il discorso legato al futuro di Rafa Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan: “Fra i tre quello che ha certamente più probabilità di andar via è il terzino, sicuramente per una questione contrattuale. Per Maignan c’è già un accordo sul rinnovo: a quelle cifre (5 milioni di euro a stagione, ndr.), per età e rendimento, può essere un rischio, ma se si vuole cambiare lo si può fare anche dopo il rinnovo. Non sono, infatti, così sicuro che resti. Se dovessi dare delle percentuali direi 51% sì, 49% no“.

“Su Leao, invece, dipenderà dalle offerte perché il Milan non vuole perderlo. Se dovesse arrivare un’offerta anche minore dei 120 milioni, ma in doppia cifra verrebbe presa in considerazione. Theo, come dicevo, è il più indiziato a partire: si è parlato del rinnovo, ma le sue prestazioni non hanno certo favorito un dialogo finalizzato ad arrivare ad un sì definitivo. Senza il prolungamento, la partenza sarebbe un’esigenza, anche se a cifre minori. Ad essere pessimisti non si andrà sotto i 25 milioni, chiaramente se non c’è un rinnovo a sorpresa. Magari, poi, fa 12 partite super convincenti da qui a giugno e si cambia idea”.

Milan, per Conceicao futuro segnato: parla Guidi

Si parla così del futuro di Sergio Conceicao, che appare segnato: “Credo che difficilmente il portoghese sarà l’allenatore del Milan la prossima stagione. E’ davvero molto complicato. Il successore? Prima dell’allenatore dobbiamo capire chi sarà il ds, che contribuirà alla scelta del nuovo mister”.

Ed ancora: “Seguendo la filosofia del Milan con RedBird non mi aspetto un grande nome, un nome alla Conte. Le problematiche che hanno portato a non scegliere Conte, che avrebbe accettato i rossoneri, si presenteranno anche quest’anno, a meno che no ci sia un’inversione di marcia e si decida di puntare su un allenatore che sia molto più di un allenatore. Un allenatore che mi risolve i problemi, costringendo la dirigenza e la proprietà, tra virgolette, a cedere del potere a lui. Se non vedo segnali di questo tipo penso che si vada, poi, su un allenatore emergente bravo che magari conosce la Serie A. Fare un nome adesso appare ingiusto, soprattutto visto che non c’è un ds”.

Per quanto riguarda il nuovo ds, ecco la situazione: “Non mi aspetto un profilo alla D’Ottavio. Mi perdonerà Antonio, ma mi aspetto un nome più esperto. Non vedo Ibra e Furlani che cedano il loro potere, non succederà che decida tutto il nuovo ds. Sarà un lavoro fatto di squadra. Credo che serva una figura esperta anche per allegerire il lavoro degli altri. Moncada è stato un eccezionale capo scout, ma non è mai stato un direttore sportivo. Nomi? Con Berta c’è stato un contatto, ma è complicato. Va quasi escluso, considerando anche che ha offerte importanti dall’estero. Modesto è un candidato e ci sono nomi che sicuramente non sono usciti. Oggi qualcuno mi suggeriva D’Amico, non dico che è un nome, ma ci può stare una figura come lui”

Un’ultima battuta su Alexis Saelemaekers, che tanto bene sta facendo con la maglia del Milan. Il belga con Ranieri in panchina ha convinto proprio tutti: “Ha fatto bene anche al Bologna – prosegue Guidi -, eppure in estate si è trovata una soluzione per mandarlo alla Roma. Saelemaekers sta facendo una grande stagione, la Roma lo vuole prendere e sarebbe ben felice di lasciare al Milan Abraham. Come in estate, però, lo scambio risulta difficile per due motivi: la differenza di ingaggio e una differenza di peso a bilancio, con Abraham che pesa molto di più ai giallorossi”.

Il prezzo di Saelemaekers – “Il Milan può fare certamente una plusvalenza corposa con la cessione del belga, ma lo stipendio dell’inglese è forse troppo elevato per un calciatore che non è un titolare. Quindi per questo lo scambio è complesso. A questo punto per la Roma non resta altro che comprare Saelemaekers, ma a che prezzo? Vista l’età e le prestazioni, sarei sorpreso se si andasse sotto i 15-20 milioni di euro. Il Milan, però, è due estati che lo lascia andar via e questo può essere una carta che può giocarsi l’acquirente. Se lo vendi sotto i 15 milioni non sarebbe un affare secondo me e ne sarei stupito. Ricordiamo, inoltre, che Saelemaekers è stato scaricato, nonostante l’allenatore del momento, Fonseca, si fosse esposto pubblicamente per tenerlo. Forse anche il calciatore ha poca voglia di restare al Milan e lo capirei”.