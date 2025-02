DIRETTA Serie A, recupero Bologna-Milan: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i rossoneri di Conceicao in tempo reale

Il Milan fa visita al Bologna in una gara valida come recupero della nona giornata del campionato di Serie A, non disputata lo scorso 26 ottobre a causa del maltempo in Emilia. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 41 punti che sarà diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Da un lato i rossoneri di Sergio Conceicao sono reduci dalla rocambolesca sconfitta contro il Torino che ha fatto seguito alla cocente eliminazione dalla Champions League ad opera del Feyenoord. C’è bisogno di tornare subito al successo per puntellare la classifica e rilanciarsi per il quarto posto, obiettivo minimo di quest’anno. Dall’altro lato i rossoblu di Vincenzo Italiano, che a loro volta vengono dal ko pieno di polemiche nel derby contro il Parma, vanno a caccia di una vittoria che permetterebbe loro di scavalcare la Fiorentina e portarsi in sesta posizione. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. Nella scorsa stagione, su questo stesso campo, i meneghini si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Giroud e Pulisic. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ tra Bologna e Milan live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 57, Napoli 56; Atalanta 54; Juventus 49; Lazio 47; Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma 40; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia 17; Monza 14.

*una partita in meno

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia

PROSSIMI IMPEGNI: Bologna-Cagliari domenica 2 marzo ore 15; Milan-Lazio domenica 2 marzo ore 20.45.