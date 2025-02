“Contratto in bianco per Inzaghi”: così l’Inter si tiene il tecnico | ESCLUSIVO

La formazione nerazzurra chiamata allo scontro al vertice con il Napoli ed intanto si discute anche del futuro del tecnico

Lo scontro diretto è ormai in arrivo: sabato pomeriggio al Maradona Napoli e Inter si giocheranno la vetta della classifica, con l’Atalanta come spettatrice interessata.

Nell’attesa del big match che può valere una stagione per i nerazzurri, a Inter Zone sul canale Youtube di Calciomercato.it è intervenuto il giornalista del Corriere Tommaso Labate che ha commentato il momento della formazione di Simone Inzaghi. “Inter solo a +1? Come se ce la prendessimo con Verstappen perché a venti giri dalla fine il gran premio è ancora aperto – afferma Labate – . Io mi ricordo la stagione 2009/2010 dove si era di fronte alla concreta possibilità di perdere tre obiettivi su tre”.

Alla fine arrivò il triplete, ma il giornalista invita a una maggior equità nei giudizi: “Credo che bisogna infilarsi in una ragionevole via di mezzo fra ipotesi triplete e ipotesi zero titoli”. Quindi aggiunge: “Dico una cosa che non ho sentito dire riferita a quella stagione 2021/2022: non era così scontato vincere lo scudetto con una squadra davanti che le ha vinte tutte alla fine. Io penso che il Milan abbia meritato quel titolo”.

Si torna al presente e ad una rosa che, secondo Labate, non è così forte e ben assortita come si dice: “L’Inter ha una rosa che si sta rivelando più ristretta di quello che è. La coppia Arnautovic-Taremi in Italia viene battuta dai reparti offensivi dal Bologna in su. Le seconde linee dell’Inter vincono, ma quando si trovano di fronte le prime linee e mezzo, forse seconde, della Lazio”.

Napoli-Inter, Labate: “È l’ultimo Gran Premio della Montagna”

Ancora un accenno alla sfida del Maradona che secondo Labate “è l’ultimo Gran Premio della Montagna” per l’Inter e una stoccata all’ex Antonio Conte: “Non sarebbe lui se dichiarasse che l’obiettivo del suo Napoli è lo scudetto”.

Quindi si affronta il tema della forza delle due squadre: “Dobbiamo essere intellettualmente onesti, il Napoli si trova nelle stesse condizioni dell’Inter per rosa e per mercato, a differenza di Juventus e Milan che hanno fatto spesa al supermercato… O al discount. I bianconeri hanno acquistato Koopmeiners con una valutazione che non è stata raggiunta dai singoli voti in pagella presi, visto che va avanti a colpi di 4″.

In chiusura c’è spazio per una considerazione sul futuro di Inzaghi: “La risolverei così: foglio bianco e penna, metti tu durata, cifra e stop”.