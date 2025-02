Conte al posto di Motta, scelta fatta: terremoto per Juve e Napoli

Per l’allenatore della squadra bianconera può arrivare l’addio e c’è anche il tecnico azzurro come sostituto: la decisione è presa

“Motta non è in discussione”. Cristiano Giuntoli ci ha messo la faccia ed oggi ha parlato dopo la grande delusione per l’eliminazione dalla coppa Italia. La Juventus si ritrova fuori da tutte le coppe e in campionato è distante dalla vetta e deve sgomitare per un posto in Champions League.

Logico, dunque, che al netto delle affermazioni pubbliche del Football Director bianconero, in estate qualche riflessione verrà fatta anche sull’allenatore. Non dovesse essere centrata la qualificazione in Champions appare difficile ipotizzare una sua conferma ed allora si può già immaginare quel che saranno le mosse della società.

Calciomercato.it ha voluto chiedere il parere dei tifosi tramite un sondaggio sul nostro profilo X: “Thiago Motta sotto processo alla Juventus – la domanda posta – , la panchina adesso inizia a scottare: in caso di esonero, su chi dovrebbe puntare il club bianconero alla guida tecnica?”.

Juventus, niente Zidane: scelto Conte a giugno

Per chi ha risposto al sondaggio c’erano quattro possibilità di scelta che contemplavano anche l’esonero immediato con l’arrivo di un nome di spessore internazionale come Zidane.

La scelta però è ricaduta in maggioranza sull’aspettare Conte a giugno, ipotesi votata dal 35,3%. Il tecnico del Napoli gode ancora di grande stima a Torino dove ha vinto tre scudetti consecutivi. L’allenatore salentino ha staccato di pochissimo Zidane: un arrivo immediato del francese, con l’esonero a stagione in corso di Motta, ha raccolto il 33,8% di preferenze.

Meno tentatrici le ipotesi che portano a Gasperini in estate o a Xavi subito: nel primo caso i voti hanno raggiunto il 20,6%, mentre nel secondo caso si è appena superato il 10% (10,3% per la precisione). Il popolo bianconero, dunque, vede in Conte il possibile salvatore della patria, un nome che circola anche per altre squadre di Serie A come Milan e Roma.

Il suo futuro a Napoli è molto incerto e per lui potrebbero aprirsi le porte per un ritorno alla Juventus che avrebbe del clamoroso.