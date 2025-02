Bufera social durante Bologna-Milan: “All’Inter fischiava rigore”

I rossoneri hanno chiuso avanti di un gol il primo tempo del recupero della nona giornata di Serie A. La rete porta la firma di Leao

Infuocato il primo tempo di Bologna-Milan, recupero della nona giornata di Serie A in corso stasera al ‘Dall’Ara’. Sui social si sono scatenati i tifosi rossoneri, contestando la prestazione dell’arbitro Mariani.

Il direttore di gara della sezione di Aprilia è finito nel mirino dei milanisti per il fallo non fischiato al Milan per la trattenuta – evidente – di Joao Felix da parte di Casale. Il fantasista della squadra di Conceicao era lanciato a rete, con il fallo del centrale rossoblù che poteva essere considerato anche da ultimo uomo. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

La mia partita finisce al 13esimo, trattenuta da ultimo uomo su Joao Felix nemmeno fallo fischiato. Basta.

Guardatevela voi sta farsa.

E ditemi come va. Più marcio di calciopoli.

Moggi era un dilettante.#sguerciobastardo — è l’ azione più bella del mondo (@OAgostinoooo) February 27, 2025

Joao Felix viene fermato per la maglietta, per l’arbitro tutto regolare, se giocava nell’Inter gli fischiava il rigore. #BolognaMilan — Alan Ford (@Luciano66488129) February 27, 2025

Sull’assist di Leao, Joao Felix va in porta. Trattenuto per la maglia. Non solo il difensore non viene ammonito. Ma Mariani nemmeno il fallo fischia. — Zac (@FedZac) February 27, 2025

Joao Felix trattenuto mentre va in porta ma figurati contro il Milan vale tutto perché siamo americani — Simon Templar ❤🖤 (@MilanFo60352769) February 27, 2025

Ma che fallo non ha dato su Joao Felix lanciato in porta? #SerieA — Cardinaleinterista (@k_qeros) February 27, 2025

Occhio che Mariani è quello che per metà partita non fischia falli evidenti, poi improvvisamente ti fischia fallo anche se respiri un po’ più forte del solito #BolognaMilan — Milanista Ribelle (@mi_ribelle) February 27, 2025

Quanto sono scarsi questi arbitri… Scandalosi!#BolognaMilan — marianowski10 (@marianowski10) February 27, 2025

Arbitraggio contro anche oggi.

Andiamo avanti#BolognaMilan — Dejan ❤️🖤 (@vergognopoli) February 27, 2025

Altro arbitraggio surreale#BolognaMilan — Nicola del Conte (@NicoladelConte8) February 27, 2025

Bologna-Milan, Leao castiga prima dell’intervallo

Il Milan ha chiuso in vantaggio il primo tempo. Ha segnato Leao proprio allo scadere, sfruttando cinicamente la spizzata di Gimenez. Il Bologna si è fatto sorprendere su rinvio, con la difesa scoperta.