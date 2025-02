Trofeo Caroli Hotels Under 14, al via la 21a edizione: tutti i dettagli del torneo

Il Trofeo Caroli Hotels Under 14 giunge alla sua 21a edizione: scopri tutti i dettagli sull’evento che coinvolgerà ben 36 squadre

Saranno 36 le quadre, 115 le partite, 20 i comuni coinvolti, 4 le nazioni rappresentate e 1400 le persone tra giocatori, staff, genitori e addetti ai lavori presenti all’evento. Questi sono alcuni numeri del 21° Trofeo Caroli Hotels Under 14 in programma dal 27 febbraio al 4 marzo e organizzato dall’Asd Capo di Leuca che si conferma uno dei più importanti e autorevoli per la categoria a livello nazionale e internazionale.

L’evento prevedrà 36 club partecipanti inseriti in un girone unico: Lazio, AZ Alkmaar, Fiorentina, Juventus, Roma, Milan, Torino, Sassuolo, Bologna, Monza, Genoa, Lecce, Odense, Rimini, Virtus Francavilla, Casarano, Pontedera, Red Bull New York, Giovani Cryos, Nuova Taras Taranto, Levante Azzurro, Jonia Calcio, Real Casarea, Tor Tre Teste, Monteruscello, Pasquale Foggia, Oltrera, Grifone Calcio, Donatello, Etra Barletta, Invictus Lam, SoccerDream, Football Taviano, Julia Spello, Capo di Leuca Fabrizio Miccoli, FairPlay Messina.

Trofeo Caroli Hotels Under 14: i comuni e l’inaugurazione

Venti i comuni coinvolti: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Casarano, Castrignano de’ Greci, Collepasso, Galatone, Leverano, Matino, Melpignano, Nardò, Novoli, Otranto, Parabita, Poggiardo, Racale, Ruffano, San Donato di Lecce, Taviano, Tricase, Ugento. La finale si disputerà il 3 marzo alle ore 19:00 sul terreno dello stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli, cui seguirà la cerimonia di premiazione.

L’ultima edizione del torneo, organizzato dal sodalizio guidato dal presidente Pierluigi Caputo, è stata vinta dalla Juventus in finale sul Milan. Caroli Hotels, con il patron Attilio Caroli Caputo, è il main sponsor del Torneo. La macchina organizzativa capeggiata da Mario Caputo e Daniele Pisacane lavora a pieno regime per completare gli ultimi aspetti logistico-organizzativi e garantire la migliore accoglienza possibile alle società partecipanti. Le prime otto classificate del girone unico si qualificheranno ai quarti di finale, poi semifinali e finale. La cerimonia di inaugurazione si terrà giovedì 27 febbraio dalle ore 18:00 circa nel Teatro Italia di Gallipoli.

La storia dell’evento e come vederlo

Nel 2001/2002 ecco l’ambiziosa intuizione di Attilio Caroli Caputo di far nascere a Gallipoli un torneo di calcio giovanile abbinato al Carnevale, un po’ sulla falsariga di Viareggio, ma dedicato alla Categoria Esordienti. Una sfida quella di portare nel Salento le rappresentative di formazioni blasonate. Una sfida destinata a crescere anno dopo anno, edizione dopo edizione, che ha trasformato il Torneo Carnevale di Gallipoli in un appuntamento di caratura nazionale ed internazionale capace di coinvolgere l’intero Salento.

“L’idea nasce nel lontano 2001 – ricorda il patron Attilio Caroli Caputo – quando destagionalizzare il turismo salentino sembrava ancora più un’utopia di quanto lo sia oggi. Sfavoriti dalla geografia e dai collegamenti con il resto del Paese e dell’Europa, l’obiettivo era ed è ancora quello di creare degli appuntamenti che diventino occasione per visitare il Salento e le sue meraviglie storiche e culturali, in periodi dell’anno diversi da quello estivo.”

Una partnership che si rinnova e offre ancora più contenuti è quella con La Giovane Italia del giornalista Paolo Ghisoni che coprirà anche la 21esima edizione del 𝐓𝐫𝐨𝐟𝐞𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥𝐬 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒 con le riprese delle gare LIVE e telecronaca commento in diretta sul proprio canale Youtube e gli highlights quotidiani delle gare più importanti oltre ad una striscia serale quotidiana condotta dallo staff redazionale.