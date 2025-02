Ribaltone Maignan: divorzio e sostituto già scelto dal Milan

Potrebbe complicarsi il rinnovo del portiere francese con il club rossonero: prossimi mesi decisivi

Per un rinnovo praticamente fatto, a un altro che rischia maledettamente di complicarsi. Il Milan si interroga sul futuro di Theo Hernandez, ma intanto c’è la grana Maignan in casa rossonera.

Il ‘Diavolo’ stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha praticamente trovato l’intesa per il prolungamento di Pulisic, che prossimamente firmerà un nuovo accordo fino al 2029 con ritocco dell’ingaggio che passerà a oltre 5 milioni di euro grazie ai bonus. ‘Capitan America’ sarà presente e futuro quindi del Milan, qualche incertezza in più c’è invece su Maignan malgrado le rassicurazioni delle scorse settimane. La dirigenza rossonera lavora per il rinnovo del portiere francese, ma le ultime prestazioni negative hanno fatto sorgere qualche dubbio sull’operazione come riporta ‘Tuttosport’.

Calciomercato Milan, Chevalier e Caprile con l’addio di Maignan

Maignan non attraversa certamente il suo miglior momento da quando veste la maglia del Milan e in questa stagione è incappato in diversi errori poi costati cari al ‘Diavolo’ tra campionato e coppa.

Ibrahimovic e soci starebbero quindi riflettendo sul futuro del nazionale francese e se effettivamente continuare a dare fiducia all’estremo difensore con il prolungamento fino al 2028 (più opzione) e uno stipendio in stile Pulisic, quindi intorno ai 5 milioni lordi a stagione. I prossimi mesi saranno quindi decisivi per l’eventuale rinnovo o un clamoroso divorzio in estate, con il Milan che ha drizzato le antenne sul connazionale Chevalier come eventuale sostituto di Maignan. Anche lui di scuola Lille e con la valutazione del cartellino schizzata a 30 milioni di euro, con le big di Premier League in agguato e pronte a dare battaglia.

Inoltre sul taccuino del Milan tra i pali ci sarebbe anche Caprile, in prestito (con diritto di riscatto) attualmente al Cagliari ma di proprietà del Napoli, che ha un prezzo decisamente inferiore rispetto a Chevalier.