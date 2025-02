Paratici torna in Serie A dopo la squalifica: discussioni in corso, si porta dietro l’allenatore?

A luglio terminerà l’inibizione di 30 mesi comminatagli dalla Corte Federale d’Appello della FIGC e poi confermata dal Collegio di Garanzia del Coni

Paratici è pronto a tornare, anche se in questi di inibizione è rimasto sempre in orbita calcio e calciomercato mantenendo un legame col patron del Tottenham, al quale ha detto ufficialmente addio nell’aprile di due anni fa.

La squalifica termina a luglio

La squalifica di 30 mesi, comminatagli il 20 gennaio 2023 dalla Corte Federale d’Appello della FIGC in merito all’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus, poi confermata dal Collegio di Garanzia del Coni che ha rigettato il suo ricorso, terminerà il prossimo luglio. Ma l’ex dirigente bianconero si sta preparando al grande ritorno. Un ritorno subito ad altissimi livelli.

Dalla Francia: discussioni in corso tra Paratici e il Milan

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Footmercato’, il 52enne di Borgonovo Val Tidone sta parlando con il Milan, alla ricerca di un Direttore sportivo. Una figura che a Milanello manca da quando è stato mandato via Frederic Massara.

“Il Milan starebbe discutendo con Fabio Paratici, ex direttore sportivo di Juventus e Tottenham”, scrive la testata tematica francese”.

Moncada al passo d’addio?

Quest’anno il ruolo di Direttore sportivo, seppur sprovvisto del patentino, la sta ricoprendo Geoffrey Moncada. Il francese, però, è in scadenza di contratto a giugno.

Per diverse fonti vicine ai rossoneri, il 38enne ex Monaco rischia di pagare in prima persona la pessima stagione del Milan e un mercato, quello estivo, quasi del tutto sbagliato come conferma la rivoluzione messa in atto poi nella finestra invernale.

Milan, Paratici può portare Conte

Paratici potrebbe prendere il suo posto e poi, di concerto con Ibrahimovic e soprattutto Furlani, scegliere il nome del sostituto di Conceicao. Con Paratici potrebbe prendere quota il nome di Antonio Conte, rimbalzato l’anno scorso dai dirigenti milanisti.

Il tecnico leccese ha manifestato del malcontento in questi giorni, per alcuni sta già meditando l’addio al Napoli. Antonio Conte e Paratici sono in eccellenti rapporti, come confermato anche dall’esperienza vissuta assieme al Tottenham.