PAGELLE E TABELLINO JUVE-EMPOLI 1-1: Disastro Nico Gonzalez, Vlahovic sbaglia pure il rigore, Thiago Motta fuori

La Juventus sbaglia tutto, nei 90′ e dal dischetto. Bianconeri fuori ai quarti di finale di Coppa Italia contro un Empoli rimaneggiato, fatali gli errori di Yildiz e Vlahovic ai calci di rigore

Una prestazione dalle molte ombre quella della Juventus, che sbaglia tutto nel primo tempo e torna negli spogliatoi in svantaggio e tra i fischi. Anche nella ripresa l’approccio è pessimo, ma i nuovi entrati danno un po’ di convinzione in più, anche se a sbloccare la Vecchia Signora è solamente una magia di Khephren Thuram.

Non bastano i 90′, per decretare la squadra che andrà alle semifinali di Coppa Italia sono serviti i calcio di rigore. Di seguito le pagelle dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium per seguire il quarto di finale di Coppa Italia.

JUVENTUS

PERIN 5.5

WEAH 5.5

GATTI 6

KELLY 5 (54′ Locatelli 6)

CAMBIASO 5.5 ( 84′ Alberto Costa s.v)

THURAM 7

KOOPMEINERS: 4 (54′ Yildiz 6.5)

NICO GONZALEZ: 4 (60′ Conceicao 6)

McKENNIE: 5

KOLO MUANI 6

VLAHOVIC 4.5

ALL. THIAGO MOTTA 5

TOP THURAM: In una serata dove tutto il resto va storto, dove i compagni di squadra non combinano niente di buono,

FLOP KOOPMEINERS 4: Ormai si è perso il conto delle prestazioni insufficienti dell’olandese, arrivato a Torino come il grande acquisto, si sta rivelando sempre di più come la delusione maggiore della stagione. Flopmeiners.

FLOP NICO GONZALEZ 4: Se sbagliare è umano, mentre persistere è diabolico, Nico Gonzalez si è presentato questa sera con tanto di corna, coda e forcone. L’argentino ha sbagliato tutto, uscendo tra i fischi di tutto lo stadio al minuto 60. El Diablo.

EMPOLI

VASQUEZ 6.5

MARIANUCCI 6

ISMAJILI 6 (46′ Goglichidze 6)

TOSTO 6 (61′ Pezzella 6)

SAMBIA 6

BACCI 6

HENDERSON 6.5

MALEH 7

CACACE 6

KONATÈ 5 (60′ Esposito 6)

COLOMBO 5.5 (60′ Kouame 5)

ALL. D’AVERSA: 6.5

ARBITRO FOURNEAU: 6

TABELLINO E MARCATORI

Juventus-Empoli 1-1: 24′ Maleh (E), 66′ Thuram (J)

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Kolo Muani; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Bacci, Henderson, Maleh, Cacace; Konatè, Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

ARBITRO: Francesco Fourneau della sezione di Roma

Spettatori: 39.304