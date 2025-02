L’Empoli fa la storia, ai rigori sbagliano Vlahovic e Yildiz: toscani in semifinale

Coppa Italia, la squadra di D’Aversa supera ai calci di rigore la Juventus all’Allianz Stadium: clamorosa eliminazione per Thiago Motta e i suoi

Una partita decisamente più complicata del previsto e che alla fine ha visto Davide battere Golia. Di certo, anche alla luce della recente sconfitta in campionato contro l’Atalanta, la Juventus non si sarebbe aspettata un Empoli così coriaceo, anche se i bianconeri ci hanno decisamente messo del loro.

La prova della squadra di Thiago Motta è stata tutt’altro che positiva, in particolare nella prima frazione. Una prima frazione conclusa in vantaggio dagli uomini di Roberto D’Aversa, passati in vantaggio con un gran destro di Maleh dal limite dell’area. Un vantaggio che poteva essere di due reti, visto che Konate ha centrato il palo negli ultimi secondi del primo tempo. E la ripresa si era aperta ancora con l’Empoli protagonista: prima con Maleh da lontano e poi con una grande chance non sfruttata da Sambia in contropiede, con il numero 7 che ha trovato una super risposta di Perin. Il primo tiro in porta dei bianconeri è arrivato con una punizione di Vlahovic, respinta da Vasquez.

Il portiere colombiano però si fa battere sul suo palo da Khephren Thuram. Il francese si libera di Henderson in area con una vera e propria magia e poi supera l’estremo difensore ospite. Nel finale è soprattutto Vlahovic ad andare più vicino al gol, mentre l’Empoli non concretizza le chance in contropiede.

Juventus-Empoli 3-5 d.c.r: il tabellino

Alla fine si va ai rigori: Vlahovic calcia in curva, l’Empoli non sbaglia mai, Yildiz si fa parare il rigore da Vlahovic e alla fine Marianucci sigla il penalty decisivo. Un rigore storico, che porta l’Empoli per la prima volta in semifinale di Coppa Italia. Si giocherà la finale contro il Bologna. Dall’altra parte derby Milan-Inter.

Juventus-Empoli 1-1 (3-5 d.c.r.)

Marcatori: Maleh (E) 24′, Thuram (J) 66′.

Sequenza rigori:

Vlahovic (J) – fuori

Henderson (E) – gol

Kolo Muani (J) – gol

Kouame (E) – gol

Locatelli (J) – gol

Cacace (E) – gol

Yildiz (J) – parato

Marianucci (E) – gol