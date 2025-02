Il sogno Milan di Conte: tra Ibrahimovic e il nuovo ds

Antonio Conte è ancora in corsa per lo scudetto col Napoli mentre spunta il sogno Milan. Le ultime a TiAmoCalciomercato

Mentre il Napoli è focalizzato sulla sfida scudetto di sabato contro l’Inter, continua a tenere banco il futuro di Antonio Conte che potrebbe essere un argomento sempre più caldo col passare delle settimane.

Il progetto sul medio periodo con gli azzurri è tutto da decifrare dopo un mercato invernale non in linea con le aspettative e soprattutto dopo le recenti dichiarazioni enigmatiche sul futuro. Alla vigilia della trasferta poi persa a Como lo stesso Conte in conferenza aveva detto: “L’anno prossimo allenerò il Napoli? Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, se c’è la possibilità, poi vediamo. La mia storia è questa, però mi piacerebbe in futuro sedermi ogni tanto anche in pole position, iniziare la corsa stando in pole. Sarebbe carino, anche curioso per me, capire cosa significa iniziare un percorso da più forte”.

Un annuncio che alimenta un alone di mistero su quelle che potranno essere le prossime decisioni di Conte, che in queste ore è stato accostato anche nuovamente al Milan per il futuro, qualora dovesse chiudersi prima del previsto l’avventura partenopea.

Calciomercato, suggestione Milan per Conte: la situazione

Un mix di suggestione e sogno di cui si è parlato anche a Ti Amo Calciomercato in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it.

La direttrice Eleonora Trotta ha infatti sottolineato come alla domanda su un suo futuro certo a Napoli lo stesso Conte abbia risposto in maniera vaga per poi evidenziare come il Milan già l’anno scorso l’aveva puntato. “Squadra già forte? In molti hanno pensato già al Milan. L’anno scorso aveva messo il Milan in cima alla lista”.

Va poi sottolineato come in ogni sua avventura Conte chieda carta bianca su tutto. “Non è un caso che le sue esperienze durino poco. I tifosi del Milan si sono anche divisi in passato su Conte ma andrebbero capiti anche gli equilibri con Ibra e il nuovo ds. Quando verrà scelto il nuovo direttore sportivo partiranno ragionamenti sul nuovo allenatore”.

Intanto il Napoli va avanti sulla sua strada tracciata col tecnico leccese, mentre il Milan è chiamato a ritrovare la rotta al più presto con Conceiçao.