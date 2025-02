Guardiola lo porta via dalla Juve: accordo più vicino

Dopo una sessione invernale molto intensa il nome di Andrea Cambiaso tornerebbe in auge la prossima estate. Dalla Premier parte l’assalto

La Juventus di Thiago Motta in campionato ha finalmente iniziato a prendere ritmo riconquistando il quarto posto con quattro successi di fila.

I bianconeri vivono quindi un momento complessivamente positivo, almeno per ciò che concerne la Serie A, e si preparano alla fase più calda della stagione con un ritrovato ottimismo. A fine anno, alla luce anche del piazzamento da cui dipenderanno le strategie di mercato, bisognerà fare i conti con alcuni big potenzialmente in uscita.

Tra questi c’è senza dubbio Andrea Cambiaso, autentico jolly di Motta capace di giocare con ottimo rendimento in diverse posizioni. Il classe 2000 nelle ultime due stagioni è migliorato notevolmente divenendo un calciatore totale sia per la Juve che per la Nazionale. La crescita del laterale juventino è sotto gli occhi di tutti, compresi i club che potrebbero farci un pensierino.

Nell’ultima finestra invernale ci aveva pensato il Manchester City, che potrebbe evidentemente tornare all’assalto la prossima estate. Ulteriori conferme arrivano dall’Inghilterra con ‘givemesport.com’ che evidenzia come i Citizens siano pronti ad andare alla carica.

Calciomercato Juventus, City all’assalto di Cambiaso: il piano da Manchester

Secondo quanto evidenziato dalla fonte britannica il Manchester City avrebbe predisposto un accordo estivo per Cambiaso, approfittando della potenziale decisione della Juventus di valutare l’ipotesi di una sua partenza proprio con lo scopo di fare cassa per rinnovare la squadra.

Dopo quanto accaduto lo scorso inverno, fonti di ‘givemesport.com’ hanno evidenziato come il City abbia mantenuto un interesse per il jolly juventino dopo aver preso coscienza che un’intesa a metà stagione sarebbe stata difficile da concludere.

Le prestazioni stagionali del calciatore hanno quindi indotto il Manchester ad individuarlo come un obiettivo serio in vista della prossima stagione. Il 25enne italiano offrirebbe a Gvardiol una nuova concorrenza come terzino sinistro, con caratteristiche chiaramente differenti che ben si sposerebbero con l’idea di calcio della squadra.

Pare quindi che possa esserci un’eventuale bozza di accordo per portare Cambiaso alla corte di Guardiola, al netto di ulteriori inversioni di rotta e di un’estate che appare ancora molto lontana.