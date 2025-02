DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Empoli 0-0: subito Nico Gonzalez vicino al gol LIVE

Quello tra bianconeri e toscani è l’ultimo quarto di finale in programma: le semifinali ci saranno ad aprile

Dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio che ha regalato a tutti gli appassionati un avvincente derby contro il Milan in semifinale, oggi si completa il quadro definitivo delle semifinaliste di Coppa Italia. Da Juventus-Empoli uscirà, infatti, l’avversaria del Bologna di Vincenzo Italiano, giustiziere dell’Atalanta nei quarti di finale.

Reduce dalla vittoria di misura in casa del Cagliari targata Dusan Vlahovic, la squadra allenata da Thiago Motta proverà a chiudere il cerchio, dopo aver battuto per 4-1 i toscani a inizio mese in campionato. Un impegno sulla carta agevole, ma da non prendere troppo sotto gamba per non rischiare di fare la fine della Fiorentina, eliminata ai rigori negli ottavi. Oltre agli infortunati di lungo corso, il tecnico italo-brasiliano dovrà rinunciare anche a Savona e Douglas Luiz.

Roberto D’Aversa, dal canto suo, sta vivendo uno dei peggiori momenti stagionali e a suon di pessimi risultati la sua squadra è scesa al terzultimo posto, dilapidando quanto fatto nel corso di un ottimo girone d’andata. L’ultima vittoria risale addirittura allo scorso 8 dicembre, quando l’Empoli s’impose in casa del Verona con un rotondo 4-1. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sull’ultimo quarto di finale di Coppa Italia.

Formazioni ufficiali Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Kolo Muani; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Bacci, Henderson, Maleh, Cacace; Konatè, Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

ARBITRO: Francesco Fourneau della sezione di Roma

PROSSIME PARTITE: Genoa-Empoli 2 marzo alle 15 e Juventus-Verona 3 marzo alle 20.45