Di Gregorio via dalla Juve? Svolta improvvisa da 75 milioni

Il portiere è approdato a Torino l’estate scorsa per 13,5 milioni di euro più bonus per un massimo di 2 milioni. Il suo contratto scade a giugno 2028

Fin qui è stata buona, con però poche parate degne di nota, la prima stagione di Di Gregorio alla Juventus. La prima e anche l’ultima? Questo lo vedremo.

Super parata su Haaland

A proposito delle poche parate degne di nota, tra queste c’è quella su Haaland in Juventus-Manchester City di Champions League. Una parata incredibile e decisiva che ha confermato, agli occhi di Guardiola, le qualità del portiere cresciuto nell’Inter.

Non a caso il classe ’97 è stato inserito tra i papabili all’eredità di Ederson, probabile partente in estate.

Addio Ederson, il Manchester City ha messo nel mirino Di Gregorio

32 anni il prossimo agosto, il brasiliano potrebbe andare a svernare in Arabia Saudita, dicendo addio ai ‘Citizens’ dopo 8 anni e 18 trofei, tra cui la Champions League nel 2023. Si parla da mesi, se non da un annetto circa di una super offerta dalla Saudi Pro-League per lui.

Gli inglesi sono pronti a lasciarlo partire, nell’ottica di una rivoluzione iniziata a gennaio, per paura anche del blocco al mercato, una delle possibili sanzioni che potrebbe infliggere la Premier per le violazioni delle norme del Fair Play Finanziario.

Dalla Francia: niente Di Gregorio, il Manchester City ha scelto Diogo Costa

Non solo Cambiaso, quindi, il City potrebbe affondare il colpo anche per Di Gregorio. In Francia, però, non danno il milanese come prima scelta dei ‘Citizens’ per la successione di Ederson. Anzi, ‘Footmercato’ va sparato dicendo che la scelta di Guardiola e soci è già stata fatta ed è ricaduta su Diogo Costa.

Curiosità: il portoghese del Porto ha lo stesso agente di Ederson, vale a dire il potentissimo Jorge Mendes. I rapporti tra i due club sono ottimi, come conferma l’operazione Nico Gonzalez dello scorso gennaio, col City che si è portato a casa il mediano pagando la clausola da 60 milioni. La clausola di Diogo Costa, invece, ammonta a 75 milioni di euro.