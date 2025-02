Conte dal Napoli al Milan: la decisione è stata presa

Tiene banco il futuro del tecnico leccese, la cui permanenza sulla panchina azzurra è tutt’altro che scontata nonostante altri due anni di contratto

Antonio Conte è ‘tornato’ sul mercato dopo il dribbling sul suo futuro, o meglio sulla sua permanenza al Napoli anche l’anno prossimo nella conferenza stampa di vigilia della gara col Como persa poi 2-1.

Conte tra ‘sogno’ Juve e ambizione Milan

Per tanti il tecnico salentino starebbe già meditanto l’addio agli azzurri, nonostante altri due anni di contratto da circa 8 milioni a stagione bonus inclusi. L’addio per andare dove? ‘Sogno’ Juventus a parte, Conte ambirebbe ancora una volta alla panchina di quel Milan che lo ha rimbalzato un anno fa, salvo poi forse pentirsene considerata come sta andando (malissimo) l’annata.

La panchina migliore in caso di addio al Napoli?

Conte e il suo possibile futuro, Calciomercato.it ha fatto un sondaggio a tema su X. Ai propri followers ha chiesto proprio “Quale sarebbe la piazza migliore per il tecnico salentino in caso di addio agli azzurri?”.

No al ritorno in Premier

L’opzione meno votata è stata il ritorno in Premier League, dove il leccese ha vinto una Premier col Chelsea. In Inghilterra ha guidato pure il Tottenham, dal quale fu esonerato alcuni mesi dopo aver riportato la squadra in Champions League con una grande cavalcata. La Premier ha preso appena il 5,6% di voti.

Pochi voti anche per la Liga

Il doppio dei voti (11,1%), ma parliamo sempre di una percentuale irrilevante, ha preso la Liga dove invece Conte non ha mai allenato. Qualche anno fa si parlò di Real Madrid in corsa, con il nome dell’attuale allenatore azzurro bocciato – secondo alcuni media spagnoli – dai senatori della squadra, Sergio Ramos in testa.

Conte alla Roma: la seconda opzione più votata

La seconda più votata è stata la Roma, ed effettivamente Conte è uno dei nomi papabili per il post Ranieri. Ammesso che ci sarà per davvero un post Ranieri a fine stagione…

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥Dubbi sul futuro al #Napoli di Antonio #Conte. Quale sarebbe la piazza migliore per il tecnico salentino in caso di addio agli azzurri? — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 26, 2025

Il Milan vince il sondaggio di CM.IT

I giallorossi hanno preso il 29,2%, quasi la metà dell’opzione che ha preso più voti di tutte. Manca a farlo apposta, proprio il Milan. i rossoneri hanno stravinto il sondaggio di CM.IT col 54,2%.