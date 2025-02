Salta Napoli-Inter, ennesimo infortunio e lesione UFFICIALE

Brutte notizie in casa Napoli prima della sfida contro l’Inter di sabato. Ko un titolarissimo di Conte: risentimento muscolare

L’attenzione mediatica è tutta puntata sulla partita scudetto tra Napoli e Inter in programma sabato pomeriggio al Maradona. Gli azzurri di Antonio Conte dovranno rialzare la testa dopo il ko in casa del Como, mettendosi alle spalle in generale un periodo piuttosto negativo.

La vittoria manca da tanto e Lukaku e soci hanno anche incassato il sorpasso in vetta proprio per mano dei nerazzurri a margine dello scorso turno di campionato.

Una giornata quella contro il Como che ha lasciato in dote anche strascichi dal punto di vista fisico visto il problema muscolare occorso a Zambo Anguissa.

Verso Napoli-Inter, Conte nei guai: Anguissa va ko

Il centrocampista azzurro, che aveva peraltro riposato nella prima parte di gara a Como, è incappato in un guaio muscolare che potrebbe pesare molto nell’economia del gioco del Napoli.

Lo stesso club campano ha diramato un comunicato che specifica: “Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra”.

Anguissa ha quindi già iniziato l’iter riabilitativo, come evidenziato in fondo alla nota. Un problema fisico che dovrebbe costringerlo a saltare la gara contro l’Inter, privando Conte di un elemento fondamentale. Un infortunio peraltro simile ad altri già capitati a calciatori come Olivera e Mazzocchi.