Juventus, UFFICIALE c’è la lesione: Motta perde un altro calciatore

Guai in vista in casa Juventus. Ko importante per un centrocampista di Thiago Motta che dovrà restare ai box nelle prossime settimane: l’annuncio ufficiale

La Juventus ha vinto a Cagliari grazie al ritorno al gol di Dusan Vlahovic, collezionando tre punti preziosissimi in ottica classifica.

I bianconeri stanno infatti trovando continuità, almeno in campionato, dove ora sono al quarto posto grazie anche ad una striscia aperta di ben 4 successi di fila. Un momento quindi positivo per la Juve che però deve fare ancora una volta i conti con l’infermeria che si riempie.

Stavolta ad andare ko è stato Douglas Luiz, centrocampista brasiliano uscito malconcio dalla trasferta in terra sarda.

Juventus, Douglas Luiz ko: spunta la lesione

Douglas Luiz, che non sta attraversando una stagione particolarmente esaltante, soprattutto in relazione alle aspettative, è quindi la nota stonata della vittoria cagliaritana.

La stessa società bianconera ha dunque diramato un comunicato ufficiale nelle quali sono specificate le condizioni del calciatore: “In seguito al fastidio muscolare accusato nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, questa mattina Douglas Luiz è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Per infortuni di questo tipo, che vanno inevitabilmente monitorati, sono previsti tempi di recupero di circa un mese.