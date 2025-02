Inzaghi, orgoglio e preoccupazione: “Hanno giocato con antidolorifici”

Il tecnico dell’Inter parla dopo il successo di coppa Italia sulla Lazio e fa i complimenti alla sua squadra per la vittoria

Per Simone Inzaghi c’è la soddisfazione per una vittoria ottenuta nonostante il tanto turnover. Intervenuto a ‘Mediaset’ dopo Inter-Lazio, il tecnico nerazzurro ha fatto i complimenti alla sua squadra.

SQUADRA – “Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra di assoluto valore. La Lazio è un’ottima squadra, organizzata, con ragazzi di qualità. Nel primo tempo abbiamo sofferto, non ci siamo disuniti, abbiamo rischiato di andare sotto e poi abbiamo trovato il gol di Arnautovic. Nel secondo tempo molto meglio, abbiamo dovuto cambiare anche modulo. Sono orgoglioso di questi giocatori”.

DERBY – “Ci penseremo ad aprile, ora abbiamo tante partite ravvicinate. Siamo in difficoltà sugli esterni, siamo in grande emergenza, ma dobbiamo lavorare, andare avanti. Si pensa una partita alla volta, questa è la prima di 6 in 20 giorni”.

SPINTA MENTALE PER NAPOLI – “Sì, ho avuto tante risposte importanti. Ho giocatori non al meglio che stasera non si sono tirati indietro. Frattesi aveva un problema importante, Taremi lo stesso e hanno giocato senza battere ciglio perché sapevano che bisognava aiutare la squadra. Hanno giocato con antidolorifici”.

Inter-Lazio, Inzaghi: “Martinez ottimo portiere”

MARTINEZ – “È un ottimo portiere, lo scorso anno ha fatto un grandissimo campionato con il Genoa. Davanti a lui ha Sommer che sta facendo una ottima stagione. Volevo farlo esordire, non avuto però fretta. È un ragazzo serio, lavora e sono contentissimo di lui”.

ARNAUTOVIC – “Stamattina abbiamo provato le palle inattive e lui doveva uscire e stare davanti ai due marcatori e così ha fatto”.