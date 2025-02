Inzaghi guarda al futuro: la risposta a Marotta e Ausilio

Il tecnico nerazzurro ha commentato le parole dei dirigenti sul suo futuro, sgombrando così il campo dalle voci

Il campo e non solo. Simone Inzaghi ha parlato prima di Inter-Lazio, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In palio l’accesso alla semifinale dove è già qualificato il Milan: per i nerazzurri quindi c’è il derby come obiettivo per rompere il tabù di questa stagione con i rossoneri mai sconfitti.

Di questo ed altro ha parlato il tecnico interista ai microfoni di ‘Mediaset’ prima del match: “I rischi contro la Lazio? Ci teniamo ma sappiamo di incontrare una squadra di assoluto valore e dovremo fare una gara importante” le sue dichiarazioni.

L’allenatore quindi ha parlato del turnover e dei tanti impegni ravvicinati: “Ora inizieremo un tour de force con 6 partite in 20 giorni e dovremo cambiare cercando di recuperare i giocatori. Purtroppo stasera ci mancano Thuram, Carlos Augusto e Zalewski che ci avrebbero dato un aiuto in più nelle rotazioni”.

Inter, Inzaghi: “Sto bene qui e c’è sintonia”

Oltre a confermare che l’obiettivo dell’Inter è passare il turno e andare a giocare il derby (“Quello è il nostro obiettivo, vogliamo fare una grande gara”), Inzaghi risponde anche alle parole di Ausilio e Marotta nei suoi confronti.

I due dirigenti aveva elogiato il tecnico, spiegando di voler continuare ancora a lungo con lui. Un’idea che trova d’accordo l’allenatore, che però lega tutto i risultati. “All’Inter sto molto bene e c’è molta sintonia in tutti i reparti. Poi ovviamente ci sono dei risultati sportivi da raggiungere. In questa stagione sono ancora tutto in ballo, ma le parole di Marotta e Ausilio mi fanno felice”.

Felice è anche l’Inter che si trova prima in classifica e agli ottavi di Champions, sperando di continuare anche in coppa Italia. Andare in fondo in tutte le competizioni è l’obiettivo della Beneamata che si ‘coccola’, ricambiata, Inzaghi.