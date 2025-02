Il Milan lo ha appena comunicato: UFFICIALE il nuovo allenatore

In casa Milan arriva un nuovo importante cambiamento. I rossoneri cambiano allenatore: il comunicato ufficiale svela il prossimo tecnico

Il Milan vive una fase molto complessa della propria stagione. La sconfitta rimediata sul campo del Torino ha fatto ulteriormente tremare le fondamenta di una squadra che proprio non riesce a trovare continuità.

Anche sotto la guida di Sergio Conceiçao l’annata rossonera proprio non decolla, con le critiche che piovono copiose anche sull’allenatore portoghese dopo quanto accaduto nei mesi scorsi col connazionale Fonseca. Se il Milan dei grandi fatica tanto e vede la zona Champions sempre più lontana, le cose non vanno meglio alla seconda squadra dei rossoneri.

Il Milan Futuro non sta rispettando le aspettative e a pagare nelle scorse ore è stato l’allenatore Daniele Bonera, che è stato sollevato dall’incarico. “A Daniele va il ringraziamento di tutta la società per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza”, ha riferito il club che cambia rotta dopo 22 punti in 28 partite che fruttano l’attuale terzultima posizione.

Milan Futuro, UFFICIALE il nuovo allenatore: scelto Oddo

Uno score disastroso quello del Milan Futuro che saluta quindi Bonera per affidarsi ad una nuova guida tecnica. In questo senso il club meneghino ha optato per un altro ex calciatore del Diavolo che ha vissuto momenti importanti a San Siro.

La scelta è ricaduta sull’ex terzino Massimo Oddo come evidenziato dalla nota ufficiale pubblicata in queste ore dal club: “AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Massimo Oddo. Oddo, nato a Pescara il 14 giugno 1976, ha giocato nella Primavera del Milan e nel gennaio 2007 è tornato in rossonero vincendo, in quella stagione, la Champions League. Da allenatore ha avuto diverse esperienze tra Serie A, Serie B e Serie C. Il Club, nel dare il bentornato in rossonero a Massimo, augura a lui e allo staff buon lavoro”.

Ritorno al Milan in vesti completamente diverse per Oddo che ha vissuto la sua ultima esperienza in quel di Padova.