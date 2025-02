DIRETTA Coppa Italia, Inter-Lazio | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Si torna in campo per i quarti di finale della Coppa Italia: chi vincerà questa sfida, affronterà il Milan in semifinale

Dopo il sorpasso in vetta alla classifica del campionato di Serie A ai danni del Napoli del grande ex Antonio Conte, l’Inter sfida la Lazio nel terzo appuntamento, valido per i quarti di finale, della Coppa Italia.

Come detto, i nerazzurri guidati in panchina da Simone Inzaghi hanno effettuato il sorpasso, diventando la nuova capolista del campionato, grazie alla vittoria ottenuta di misura sul Genoa di Patrick Vieria nella ventiseiesima giornata grazie al gol di Lautaro Martinez, e la conseguente sconfitta del Napoli sul campo del Como di Cesc Fabregas. Per arrivare a questo punto della competizione, i meneghini hanno eliminato l’Udinese di Kosta Runjaic nel turno precedente. Di contro, i biancocelesti dell’allenatore Marco Baroni si presentano a questa sfida dopo il deludente pareggio esterno contro il Venezia di Eusebio Di Francesco che è costato il quarto posto in graduatoria, occupato dalla Juventus di Thiago Motta. Nelle altre partite della coppa Nazionale hanno battuto il Napoli con un netto 3-1. E il Milan di Sergio Conceicao attende da questa partita l’avversaria in semifinale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All.: Inzaghi

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All.: Baroni.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna