Delusione tremenda con la Juve: due mesi di stop e stagione compromessa

Thiago Motta nuovamente in emergenza dopo la trasferta di Cagliari: diversi giocatori ai box per la ‘Vecchia Signora’

La Juventus accelera in zona Champions e a Cagliari porta a casa la quarta vittoria consecutiva in campionato grazie al sigillo del ritrovato Dusan Vlahovic.

La ‘Vecchia Signora’ si mette alle spalle la tremenda delusione in Champions League e adesso guarda con ottimismo a un posto tra le prime quattro, accorciando anche il distacco sulle battistrada al vertice della classifica. L’obiettivo è chiaro e dichiarato, con Thiago Motta che non può fallire l’accesso alla prossima Champions League per evitare nuovi cataclismi dopo la scorsa estate sulla panchina bianconera.

La coperta però torna a essere corta per l’allenatore italo-brasiliano, soprattutto nel reparto difensivo dopo l’ultimo infortunio rimediato da Savona. Il baby terzino si fermerà per circa quindici giorni e salterà almeno le prossime tre partite tra campionato e Coppa Italia.

Juventus, Douglas Luiz senza pace: nuovo infortunio e lungo stop

Thiago Motta deve rinunciare per le prossime settimane anche a Renato Veiga, ko nella notte da tregenda sul campo del PSV Eindhoven. In difesa il tecnico bianconero già da un mesetto non può disporre inoltre di un uomo cardine come Kalulu, che verosimilmente tornerà arruolabile per il big match dell’Allianz Stadium con l’Atalanta.

L’unico sospiro si sollievo arriva da Cambiaso: il jolly ex Genoa non preoccupa e tornerà disponibile lunedì contro il Verona, saltando l’incrocio di Coppa Italia di domani sera con l’Empoli. Le grana più pesante però per Motta arriva da Douglas Luiz, che a Cagliari si è fermato dopo appena 13 minuti dal suo ingresso in campo nella ripresa. Per il brasiliano problema al flessore, che ha fatto scattare un nuovo campanello d’allarme sulle sue condizioni. Filtra pessimismo per l’ex Aston Villa e che ci sia una lesione importante alla coscia. Douglas Luiz rischia almeno un mese di stop, ma se gli esami di questa mattina dovessero rivelare qualcosa di più importante i tempi di recupero potrebbero raddoppiare.

Il centrocampista rischierebbe così di aver compromesso il finale di stagione, dopo un’avventura finora da dimenticare con la casacca bianconera. Per Douglas Luiz si tratta del quinto infortunio alla Juve e il suo futuro in vista della prossima estate è sempre più in bilico.