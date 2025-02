Deciso il futuro di Nico Paz: resta in Serie A

L’Inter si prepara a cambiare registro andando a svecchiare l’organico con giovani di talento. Tanti i nomi interessanti: la scelta ricade su una stellina della Serie A

La settimana che porta al big Napoli-Inter è iniziata da poco, eppure i fari sono già tutti puntati sulla super sfida del Maradona. Al netto delle vicende di campo i nerazzurri sono però anche proiettati sul futuro.

In questo senso il presidente, Giuseppe Marotta, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’Assemblea dei soci di ieri parlando del momento della squadra ma anche delle prossime strategie di mercato. In questo senso il segnale è chiarissimo: “Non si potrà parlare di rivoluzione, anche qui siamo orgogliosi del lavoro fatto da tutto il gruppo. Il modello di riferimento, questo lo possiamo anticipare sarà leggermente modificato, in quanto la giusta filosofia della società è quella di tornare a fare investimenti su profili giovani che garantiscono anche di essere asset patrimoniali e possono dare un apporto di qualità a questa squadra che, comunque, garantisce dei valori importanti. Questo non significherà, però, escludere i senatori o che cambieranno l’obiettivo che resta quello di vincere”.

Calciomercato Inter, Nico Paz il giovane giusto: la scelta è fatta

L’Inter ha dunque cambiato registro, e si prepara ad un approccio differente anche in sede di calciomercato. Largo ai giovani e ad un progetto complessivo che vada a coinvolgere anche il modello U23.

La filosofia nerazzurri è quindi pronta a modificarsi anche attraverso i prossimi innesti e in questo senso abbiamo chiesto quale potrebbe essere il profilo adatto.

Ecco l’esito del sondaggio proposto oggi su X da Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Cambia la filosofia dell’#Inter: Oaktree investirà sui giovani nel prossimo mercato, come ribadito anche dal presidente #Marotta. Quale profilo farebbe al caso del club nerazzurro? — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 25, 2025

Con un nettissimo 66,7% a trionfare è il nome di Nico Paz, fantasista argentino cresciuto nel Real Madrid ma ora al Como. Il talento classe 2004 ha impressionato la Serie A ed ha anche messo a referto ben 6 gol e 5 assist fino a questo momento. Si tratta di un calciatore destinato a grandi cose, con ancora enormi margini di miglioramento. Non sarà semplice strapparlo alla concorrenza, ma ciò che è certo è che un profilo come il suo farebbe impazzire i tifosi dell’Inter che infatti nel sondaggio lo preferiscono nettamente ai vari Ricci, Diao e Comuzzo.