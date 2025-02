Calciatore argentino minaccia cambio di Nazionale: ha passaporto italiano

Un caso agita la nazionale argentina: il calciatore minaccia di accettare la convocazione dell’Italia

Un caso agita l’Argentina: il calciatore minaccia di accettare la convocazione dell’Italia, essendo in possesso anche di passaporto italiano e spagnolo.

Un altro Retegui potrebbe indossare la maglia azzurra: come il bomber dell’Atalanta, anche in questo caso l’Italia potrebbe essere la scelta per poter giocare in Nazionale si parla di Pablo Maffeo, terzino destro del Mallorca, 27 anni, nato in Spagna da padre italiano e madre argentino. Un mix che consentirebbe al giocatore di poter scegliere tra ben tre nazionali.

Lui la scelta l’avrebbe già fatta: nell’autunno del 2023, infatti, ha risposto alla convocazione di Scaloni non scendendo però in campo neanche per un solo minuto. Da allora niente più chiamata ed allora ecco uscire fuori i dubbi su quel che potrà fare in futuro. In particolare Maffeo parlando a ‘TNT Sport’ ha spiegato di essere ancora interessato a giocare con l’Argentina, ma anche che – se non sarà possibile – si guarderà attorno e potrà scegliere l’Italia o un ultima battuta la Spagna.

Il terzino, infatti, ha affermato parlando di Nazionale: “Spero che possano chiamarmi dall’Argentina. Sono stati i primi a bussare alla porta e a convocarmi. Ma se non è possibile, sarà l’Italia prima della Spagna”.

Insomma, la gerarchie nella sua mente è abbastanza chiara con l’Argentina che ha la priorità e l’Italia prima della Spagna, nonostante abbia fatto tutte le giovanili proprio con la maglia di Furie Rosse con cui ha collezionato anche quattro presenze in Under 21. Resta da capire cosa farà Scaloni e se deciderà di convocarlo nuovamente a distanza di due anni dall’ultima chiamata senza però farlo scendere in campo. La sosta per le Nazionali è in arrivo con l’Argentina attesa dal doppio confronto di marzo con Uruguay e Brasile nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 e l’Italia che, invece, avrà la doppia sfida con la Germania nei quarti di finale di Nations League.