Arnautovic più Calhanoglu, Lazio ko: l’Inter si regala il derby

I nerazzurri regolano 2-0 la formazione di Baroni e raggiungono la semifinale di coppa Italia: sarà sfida con il Milan

È il derby di Milano la prima semifinale di coppa Italia. In attesa di scoprire chi raggiungerà il Bologna nell’altro lato del tabellone tra Juventus ed Empoli, l’Inter regola la Lazio 2-0 e si proietta nel migliore dei modi al big match di campionato contro il Napoli.

Il primo tempo è di marca biancoceleste con l’Inter che prova a controllare il match e la Lazio che si fa vedere dalle parti di Martinez. Prima Dia, murato da Bisseck, quindi Isaksen che chiama all’intervento proprio il portiere spagnolo. L’Inter fatica a farsi vedere in avanti e perde anche Darmian per infortunio.

Rischia di uscire anche Arnautovic che però rientra in campo e accende il match con un meraviglioso gol al volo che porta in vantaggio l’Inter. All’intervallo si va così sull’1-0 per i nerazzurri. La ripresa parte sulla falsariga del primo tempo: i biancocelesti prova a pareggiare i conti, ma Martinez è ancora bravo sulla conclusione di Isaksen.

Cinque minuti dopo è Zaccagni a concludere da posizione invitante: ancora bravo Martinez a bloccare il tiro. L’Inter fatica ad uscire ed allora Inzaghi prova con i cambi mandando dentro anche Bastoni e Calhanoglu.

Inter-Lazio 2-0: in semifinale sarà derby

Le sostituzioni sembrano dare nuova linfa all’Inter che ‘trema’ per uno scontro di gioco che manda ko Bastoni provocandogli una ferita alla testa.

Il difensore resta in campo bendato, l’Inter trova invece il raddoppio. Correa, un altro dei nuovi entrati, viene steso in area da Gigot: per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta l’infallibile Calhanoglu che spiazza Mandas e fa gioire San Siro. Il 2-0 chiude di fatto il match con la Lazio che negli ultimi quindici minuti di gioco non trova la forza per provare a rimettere in discussione il risultato. Vince l’Inter che si prepara nel migliore dei modi al big match di sabato contro il Napoli e si regala il doppio derby con il Milan.

INTER-LAZIO 2-0: Arnautovic (I), 77′ Calhanoglu rig. (I)