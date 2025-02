“Accordo al 95 per cento”: Osimhen è sempre più vicino

L’attaccante nigeriano destinato a dire addio definitivamente al Napoli in estate: per lui l’intesa è ormai prossima alla definizione totale

Via dal Napoli, ma per andare dove? Per Victor Osimhen la certezza (o quasi) è che non vestirà più la maglia azzurra.

Quando a giugno scadrà il prestito al Galatasaray, sarà il momento di decidere il futuro e per il nigeriano dovrà esserci la scelta definitiva. Il Napoli vorrebbe incassare i 75 milioni della clausola rescissoria che non spaventa certo le compagini più ricche d’Europa. Si è spesso parlato di Juventus per l’ex numero 9 partenopeo, con Giuntoli a cui non dispiacerebbe lavorare nuovamente con lui, dopo averlo portato in Italia dal Lille.

Ma i bianconeri dovranno vedersela con la concorrenza che arriva dalla Premier League dove di società che possono permettersi di pagare i 75 milioni di clausola e anche il ricco ingaggio del calciatore non mancano di certo. Tra queste è da tempo interessato a Osimhen il Manchester United. Amorim chiede dal suo arrivo un centravanti e finora non è stato accontentato.

In estate, al di là di quel che accadrà con l’allenatore portoghese, i Red Devils vogliono acquistare un nuovo bomber e Osimhen sembra essere il prescelto.

Niente Juventus, per Osimhen ‘quasi’ accordo con lo United

Da tempo si racconta che il Manchester United è disposto a pagare la clausola di Osimhen, mentre ci sarebbe da trattare sull’ingaggio del calciatore.

Proprio sul versante trattativa arriva una novità direttamente dall’Inghilterra, dove si parla di accordo prossimo ad essere chiuso. In particolare è il giornalista Anthony Nlebem di Business Day ad aggiornare sui colloqui per il passaggio di Osimhen ai Red Devils, parlando di accordo chiuso “al 95%”. Insomma, i classici dettagli da sistemare anche se c’è ancora molto tempo per poter vedere cambi di programma.

Ad ogni modo, appare complicato vedere Osimhen alla Juventus, anche perché la clausola presente nel suo contratto non è valida per l’Italia e ci sarebbe quindi da trattare direttamente con De Laurentiis. Vita più agevole per lo United che sarebbe molto vicino a chiudere l’accordo totale.