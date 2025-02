Una super sfida infuocata: 30mila agenti per il match di vertice

Per la partita più attesa, la Lega ha disposto la presenza di un numero massiccio di poliziotti per evitare scontri tra tifosi e garantire l’ordine pubblico

In un ambiente davvero surreale ha avuto inizio la partita, valevole per la ventiquattresima giornata. Una partita che mette difronte le prime due della classe. Le attenzioni di giornalisti e tifosi sono tutte rivolte alla super sfida che inevitabilmente farà parlare di se.

Al calcio d’inizio di Galatasaray-Fenerbahce si è arrivati in una clima più che teso. Il club, allenato da Jose Mourinho, nei giorni scorsi, infatti, aveva accusato pubblicamente i giallorossi di ricevere favori arbitrali. La Super Lig, non a caso, ha deciso di affidare il derby di Istanbul ad un arbitro straniero, lo sloveno Slavko Vincic.

Mourinho sfida Osimhen: 30mila agenti a sorvegliare il derby di Istanbul

Ma a far notizia è soprattutto quanto disposto dalla lega calcio turca, che ha voluto la presenza di 30mila agenti di polizia al Rams Park per provare a tenere sotto controllo l’ordine pubblico, per evitando disordini e scontri tra le due tifoserie. In Turchia si scrive che ci saranno poliziotti anche in tribuna stampa.

Galatasaray-Fenerbahce è una partita che suscita interesse ovviamente anche in Italia e non solo per la presenza di Jose Mourinho. Sono diversi, infatti, i giocatori in campo che hanno militato in Serie A: Osimhen e Dzeko guidano i rispettivi attacchi, ma sono presenti anche Kostic, Skriniar, Torreira, Muslera e Lemina. Il Galatasaray è primo in classifica con venti vittorie e quattro pareggi. Per gli uomini di Mourinho, secondi con due successi in meno, è l’occasione giusta per accorciare e portarsi a soli tre punti