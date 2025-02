Sono d’accordo sul prezzo: Vlahovic dice addio alla Juventus

L’attaccante serbo destinato a lasciare il club bianconero alla fine della stagione: ora il prezzo è quello giusto, l’affare si può fare

Autore del gol decisivo contro il Cagliari, Dusan Vlahovic molto difficilmente rimarrà alla Juventus il prossimo anno.

Il segnale è arrivato chiaro nell’ultimo mese e ha fatto ulteriore chiarezza anche sul futuro dell’attaccante serbo. Se si unisce la questione contrattuale con quella tecnica, ecco che l’addio a fine stagione diventa una quasi certezza, con il quasi inserito soltanto perché nel calciomercato non c’è nulla di certo e perché serve anche un club che bussi alla porta della Juventus con la somma giusta.

Una somma che in questa settimane può scendere ulteriormente e far aumentare il novero delle pretendenti. In scadenza di contratto nel 2026, è chiaro che la Juventus non può sparare troppo alto per l’attaccante serbo e sembra che il prezzo fatto trovi d’accordo una delle società che da più tempo è sulle sue tracce: l’Arsenal.

Calciomercato Juventus, Vlahovic all’Arsenal: c’è il prezzo giusto

I Gunners hanno pensato a Vlahovic anche a gennaio, dopo l’infortunio di Gabriel Jesus, ed anche in estate avranno la necessità di acquistare un centravanti.

Il nome del serbo non è in cima alle preferenze di Arteta che, potendo scegliere, punterebbe su Isak del Newcastle. La valutazione dello svedese, che potrebbe avvicinarsi anche ai 100 milioni, è però fuori dal budget stanziato dalla società per il nuovo attaccante. Così, se Isak dovesse restare soltanto un sogno, Vlaohvic potrebbe essere il nome giusto. La Juventus si accontenterebbe di 40 milioni di euro, una cifra che a Londra considerano – stando a quanto riportato da ‘caughtoffside.com’ – giusta.

Così, in estate potrebbe decollare l’affare: dopo tanti anni di chiacchiere e corteggiamento, con l’Arsenal che lo seguiva già dai tempi della Fiorentina, Vlahovic potrebbe sbarcare realmente a Londra se non arrivasse nessun altro club a provare il blitz. Quaranta milioni, il prezzo è quello giusto.