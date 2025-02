Roma-Monza, Nesta perde la pazienza in conferenza: “Ma che domande fai?”

Serata amara all’esordio all’Olimpico per il tecnico romano che esce con le ossa rotte dopo lo 0-4 con i giallorossi: le parole in conferenza

Il Monza finisce malamente ko all’Olimpico contro la Roma, in un match proibitivo per la differenza di valori in campo e ovviamente per le innumerevoli assenze.

Nel postpartita il tecnico Alessandro Nesta ha preso la parola in conferenza stampa:

Differenze della Roma tra andata e ritorno? “Ho visto diversi noi più che altro. Abbiamo perso 7-8 giocatori da quella partita, non abbiamo perso noi oggi ma l’hanno vinta loro. Noi avevano tante assenze, importanti, capita venire qui e subire 4 gol. Dipende sempre dall’avversario, ma non solo. Eravamo più tosti all’andata, è difficile capire”.

Come mai fuori Ganvoula? “La palla tornava indietro, avevo bisogno di uno che tenesse la palla e scaricasse. Scelta tecnica”.

Ganvoula si è inserito bene. “Sono arrivato due settimane fa, ho iniziato a guardare i giocatori. Ci sono tanti nuovi, tante nazionalità, dobbiamo fare tanto lavoro per portarli a un certo livello. Il problema è il tempo”.

Atteggiamento remissivo? “Bisogna starci dentro al campo. Quando sei in campo la differenza la senti. Da fuori non immagina. Quando giochi con una squadra alla tua altezza devi fare punti e allora ti salvi. Con il Lecce dovevamo farlo, potevamo anche vincerla. A Roma con 8 giocatori in meno c’è troppa differenza”.

Sapeva che il Monza avrebbe perso malamente? “Ma che domande fai? Ma che domanda è? Vengo qua che sapevo di perdere? Io vengo sempre per vincere. Mi aspettavo magari una partita diversa, poi dal campo vedo che c’è troppa differenza. Il campo ti dice la verità, magari ieri pensavo di giocarmela e oggi il campo ha detto questo. Non ho la sfera di cristallo che dico domani perdo”.

Quanto le somiglia Hummels? “Non mi somiglia per niente. Abbiamo caratteristiche diverse, io magari ero più veloce sul lungo, ma non dico chi è più forte”.

Lei che giudizio dà al suo Monza? “Basso, ma dipeso dalla Roma. Al 70′ è entrato Dybala. Gli allenatori possono dare un ordine, ma tra vincere e perdere ci sono i giocatori che fanno la differenza. La Roma era più forte, quindi il voto è basso. Per tutto quello che ci manca il voto va alla Roma, non al Monza”.

Roma-Monza, Ciurria: “Finché la matematica non ci condanna crediamo alla salvezza”

“Non abbiamo la squadra al completo dall’inizio ma non voglio alibi. Abbiamo affrontato una squadra forte, nel 2025 la Roma è prima in classifica e noi avevamo 11 assenze. Tante squadre vanno in difficoltà qui”.

Credete nella salvezza? “Finisce tutto quando dice la matematica ci dà la condanna. Nella mia pazzia ci credo, i compagni sono tutti amareggiati. Non arrivano i risultati, è difficile, ma dobbiamo aggrapparci l’uno all’altro. Dobbiamo iniziare da domani ad andare forti. Dobbiamo pensare a vincere qualche partita, gli scontri diretti diranno tutto”.