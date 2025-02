Roma-Monza, l’amuleto Shomurodov ‘raggiunge’ Dovbyk. E Ranieri ha ripreso l’Europa

Tutti i numeri del confronto tra le due punte giallorosse e i punti rosicchiati da Ranieri sui piazzamenti europei

La Roma passa anche contro il Monza in casa. All’Olimpico finisce 2-0 con i gol di Saelemaekers e Shomurodov che lanciano letteralmente i giallorossi in classifica, che ora si fa sempre più interessante e insperata fino a qualche mese fa. Partiamo dai dati più ovvi, ovvero la terza vittoria di fila in campionato. E ancora, la striascia di imbattibilità della Roma in Serie A sale addirittura a 10: dal 15 dicembre, giorno di Como-Roma 2-0 e di un secondo tempo nefasto, i capitolini hanno inanellato sette successi e solamente tre pareggi.

Un ruolino di marcia che si è tradotto in 24 punti in 10 match e una media di 2,4 punti a partita. Nessuno ha fatto meglio in questo parziale. E soprattutto la classifica ora dice che i giallorossi sono in pienissima corsa per un posto in Europa attraverso il campionato. Con i tre di questa sera, i punti per la squadra di Ranieri sono 40, ovvero solamente uno in meno di Bologna e Milan che sono a 41. E che si dovranno scontrare nel recupero di mercoledì, per cui almeno una resterà lì alla portata. Tutte e tre ad ora sarebbero fuori dall’Europa mentre in Conference ci andrebbe la Fiorentina, che però è solamente a +2 sulla Roma con lo scontro diretto da giocare all’Olimpico.

Ranieri super è tornato in corsa per l’Europa: ecco quanti punti a ripreso alle avversarie

Il piazzamento Europa League invece è quello della Lazio a quota 47 mentre la Champions della Juve è 2 punti più su, a 9 punti di distanza. Prima dell’arrivo di Ranieri in panchina i capitolini erano 12esimi a 13 punti, a -12 dal quarto posto di Inter e Lazio. Rispetto alla Champions ha rosicchiato 3 punti, all’Europa League (e quindi ai biancocelesti) invece ben 5. Se si fa il conto rispetto al sesto posto che – solamente allo stato attuale – vorrebbe dire Conference, i punti recuperati sono ben 9.

Se mercoledì dovesse finire con la vittoria di Bologna o Milan diventerebbero 8. Comunque un’enormità. Conti e conticini che rendono bene il cammino di sir Claudio da quando è arrivato a Trigoria. Un altro dato invece è da ricondurre a Eldor Shomurodov e la sua media gol. Con la rete di stasera l’uzbeko sale a 4 reti stagionali in tutte le competizioni con un totale di 742 minuti comprensi i 70 di oggi. Ovvero una rete ogni 185,5 minuti. Ed è la stessa identica (anzi, migliore di due-tre decimi) media gol di Artem Dovbyk, ora infortunato, che invece ha segnato 13 reti in 185,77 minuti. E, altro dato, senza Dovbyk in campo la Roma ha giocato 5 partite in tutta la stagione vincendole tutte quante.