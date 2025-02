PAGELLE E TABELLINO ROMA-MONZA 4-0: Shomurodov e Soulé fanno lo show, Nesta indifeso

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

ROMA

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 6,5

N’Dicka 7

Saelemaekers 7,5. Dal 70′ Rensch 6

Pisilli 6,5

Cristante 7

Angeliño 7. Dal 79′ Salah-Eddine sv

TOP Soulé 7,5: nessun flop, ma un altro top. L’argentino si è finalmente stappato e non parliamo tanto di numeri ma di fiducia nelle giocate che ora riescono alla grande. L’assist per Shomurodov è meraviglioso, un pezzo di bravura.

Baldanzi 7. Dal 62′ Dybala 6,5

TOP Shomurodov 7,5: un’altra grande partita per l’uzbeko, che adesso segna pure e con Soulé sembra aver trovato un’intesa clamorosa. Non ha le stesse caratteristiche di Dovbyk, è più una seconda punta ma con le giuste combinazioni sta riuscendo a incidere anche in zona gol. Così è valore aggiunto. Dal 70′ Paredes 6

Allenatore: Ranieri 7

MONZA

Turati 5,5

Lekovic 5

Brorsson 4,5

Carboni 5. Dal 76′ Palacios sv

Pedro Pereira 5

Bianco 5

Urbanski 4,5. Dal 55′ Martins 5,5

Kyriakopoulos 4,5

Ciurria 5. Dal 55′ Zeroli 5,5

Mota Carvalho 5,5. Dal 68′ Keita Balde 5,5

Ganvoula 5. Dal 46′ Petagna 5,5

Allenatore: Nesta 5,5

Arbitro: Maresca 6

Il tabellino di Roma-Monza 4-0

Marcatori: 10′ Saelemaekers (R), 32′ Shomurodov (R), 73′ Angeliño (R), 88′ Cristante (R)

Ammoniti: 58′ Bianco (M)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers (70′ Rensch), Pisilli, Cristante, Angeliño (79′ Salah-Eddine); Soulé, Baldanzi (62′ Dybala); Shomurodov (70′ Paredes).

A disposizione: Gollini, De Marzi, Celik, Abdulhamid, Rensch, Koné, Sangaré, Salah-Eddine, Nelsson, Paredes, Dybala, Pellegrini, Gourna-Douath, El Shaarawy.

Allenatore: Ranieri.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Lekovic, Brorsson, Carboni (76′ Palacios); Pedro Pereira, Bianco, Urbanski (55′ Martins), Kyriakopoulos; Ciurria (55′ Zeroli), Mota Carvalho (68′ Keita Balde); Ganvoula (46′ Petagna).

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Palacios, Postiglione, Colombo, Martins, Keita Balde, Zeroli, Vignato, Petagna. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Bindoni-Tegoni. IV Uomo: Gallipò. Var: Mazzoleni. AVar: Ghersini.