Milan, disastro senza Champions: scelto il dopo Conceiçao

Il Milan non riesce ad uscire da una fase nera della propria stagione. Intanto si fanno largo i nomi per un eventuale post Conceiçao

In casa Milan è tempo di iniziare a tirare le somme per quanto riguarda il lavoro svolto finora da Sergio Conceiçao. Dal suo arrivo il portoghese ha messo a referto in 15 partite un complessivo di otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte con 27 punti messi a referto ed una media di 1,8 a partita.

A tutto questo va aggiunta la Supercoppa Italiana, ma anche la precoce eliminazione dalla Champions League ai playoff che inevitabilmente pesa sul giudizio. Il post Fonseca dunque non si è discostato troppo dalle prime 15 gare del portoghese, ed anzi fa già riflettere sul possibile futuro della panchina del Milan.

Gimenez e soci sono infatti crollati anche in questo fine settimana sul campo del Torino, perdendo per 2-1 al culmine di una gara mal giocata e ricca di errori. Dal clamoroso autogol della coppia Maignan-Thiaw al calcio di rigore fallito da Pulisic, passando per le prestazioni sottotono di tanti singoli di rilievo.

Il Milan vive una fase negativa al culmine di una settimana più nera che rossa, e dovrà iniziare a valutare il futuro.

Calciomercato Milan, Conceiçao in bilico: da Allegri a De Zerbi

Conceiçao è quindi tra le figure più criticate del momento, ed appare inevitabile fare una riflessione su quello che potrà essere il destino del portoghese.

A tal proposito sul profilo X di Calciomercato.it abbiamo chiesto da quale allenatore dovrebbe ripartire il Diavolo in caso di separazione da Conceiçao:

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X da Calciomercato.it:

📊SONDAGGIO CMIT📊 Il futuro di Sergio #Conceicao è in bilico, specialmente senza Champions League, da quale allenatore dovrebbe ripartire il #Milan nella prossima stagione❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 23, 2025

A trionfare di misura sulla concorrenza con il 26,1% delle preferenze è il grande ex Massimiliano Allegri, che è reduce da una seconda avventura alla Juventus tutt’altro che indimenticabile. Alle sue spalle tutti appaiati a 24,6% ci sono i nomi di De Zerbi, Sarri e Gasperini.