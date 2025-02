Milan azzerato, la rivoluzione sarà totale: uno solo è sicuro di restare

Il team che ha vinto lo Scudetto non esiste più: in estate potrebbero andare via gli ultimi calciatori di quella rosa costruita da Maldini

Era il 22 maggio 2022 quando il Milan si laureava campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. La squadra guidata da Stefano Pioli si imponeva in volata contro l’Inter con le parate di Mike Maignan, con la coppia centrale formata da Kalulu e Tomori e le incursioni di Theo Hernandez.

Ma anche grazie, chiaramente, ai gol di Rafa Leao e Olivier Giroud. Hanno ovviamente dato il loro contributo in maniera importante Brahim Diaz, Tonali, Kessie, Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, oltre a Saelemaekers, Krunic, Rebic e capitan Romagnoli.

Un Milan, costruito da Paolo Maldini e Frederic Massara, insieme a Geoffrey Moncada, che mercato dopo mercato ha perso i suoi giocatori più importanti. Basta guardare la rosa dello Scudetto per rendersi conto che quella squadra in poco più di due anni e mezzo non esiste più. Di fatto sono andati via quasi tutti: a resistere sono Mike Maignan, Theo Hernandez, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Rafa Leao.

Milan, tutti a rischio: un’estate calda

La ‘resistenza’ dei calciatori citati potrebbe, però, durare ben poco. Secondo le notizie che stanno trapelando negli ultimi giorni, l’avventura di Mike Maignan, Rafa Leao e Theo Hernandez potrebbe essere arrivata al capolinea. Il giocatore più vicino all’addio è ovviamente il terzino francese per il quale non c’è alcun accordo sul rinnovo.

Situazione diversa per il portiere, pronto a firmare il prolungamento, e per il portoghese, che andrebbero via solamente difronte a delle offerte importanti. Ma c’è sempre più la sensazione che in casa Milan si stia per chiudere un’era. Dei sei giocatori nominati quello completamente fuori dal mercato, al momento, appare solo Matteo Gabbia. Florenzi si gioca la conferma negli ultimi due mesi, Tomori, invece, resta con le valigie in mano.

Bisogna aggiungere poi Alexis Saelemaekers, Tommaso Pobega e Ismael Bennacer, che hanno lasciato il Milan tra l’estate e l’inverno in prestito. Di fatto sono stati ‘scaricati’, ma potrebbero far ritorno. Il belga, se non dovesse essere trovato un accordo con la Roma, anche per rimanere