Inter, La Russa punta al Triplete e sorprende: “Martinez l’uomo scudetto, ma non Lautaro” – Calciomercato.it

Il Presidente del Senato: “Conte e Inzaghi nel cuore degli interisti insieme a Mourinho. Scudetto al Napoli e Champions a noi? Non firmo”

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso dell’Inter, a margine di un evento a Palazzo Lombardia ha parlato del momento della squadra nerazzurra: “La settimana inizi bene ma l’importante è dove si arriva, cioè ci vediamo sabato sera.

Sono indeciso se andare a Napoli. Volevo andare allo stadio nuovo della Juventus, sono andato per la prima volta e abbiamo perso quando avevo giurato che non sarei mai andato, quindi sono indeciso se andare a Napoli. È meglio che la guardo in televisione”.

“Scudetto al Napoli e Champions all’Inter? No, non firmo. E poi vorrei anche la Coppa Italia. Inzaghi o Conte? Sono due grandi allenatori, molto diversi, ma entrambi nel cuore degli interisti insieme a Mourinho“.

“L’uomo scudetto? Sarà Martinez, non il centravanti (Lautaro, ndr) ma il portiere perché avrà un compito difficilissimo. Se sarà all’altezza, sarà la novità che ci aiuta”, ha concluso La Russa.