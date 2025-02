Esonero senza la Champions: allenatore italiano a rischio

L’avventura araba di Stefano Pioli non sta attraversando un periodo semplice. L’Al-Nassr non decolla e il futuro è sempre più in discussione

Neanche l’avvento di Stefano Pioli è servito all’Al-Nassr per lottare concretamente per il titolo. La compagine di Cristiano Ronaldo è infatti lontanissima dalla vetta e con gli ultimi risultati altalenanti inizia ad essere a rischio anche la qualificazione alla Champions League.

In Arabia Saudita l’ex allenatore del Milan non ha quindi lasciato il segno, tanto da iniziare ad incassare critiche pesanti dall’ambiente ed anche dai tifosi sui social. Un rendimento ad alti e bassi che pone inevitabilmente sotto osservazione lo stesso tecnico, che nelle prossime gare avrà bisogno di cambiare passo in maniera decisa anche per evitare brutte sorprese.

Nell’ultima giornata di Saudi Pro League CR7 e soci hanno incassato una clamorosa sconfitta casalinga per mano dell’Al-Ettifaq, compagine sulla carta ampiamente alla portata, e trascinata dalle reti dell’ex romanista Wijnaldum. Al contrario Pioli viene tradito dalle sue stelle: se Cristiano Ronaldo è stato costantemente murato nei suoi tentativi di andare in gol, molto peggio ha fatto Duran, colpo dell’ultima sessione di trasferimenti, che ha incassato una pesante espulsione proprio nel finale.

Calciomercato, l’Al-Nassr fatica e rischia la Champions: Pioli sotto esame

L’ultima partita casalinga è stata quindi un autentico disastro per Pioli e la sua squadra che naviga al quarto posto, a distanza siderale dalla vetta occupata dall‘Al-Ittihad.

A preoccupare ora è anche il sorpasso dell’Al-Qadisiya che occupa l’ultimo piazzamento utile per una qualificazione alla prossima Champions. Si tratta di un obiettivo minimo imprescindibile per l’Al-Nassr, motivo per cui nelle prossime gare Ronaldo e soci dovranno subito ricominciare a macinare punti.

Classifica Saudi Pro League: Al Ittihad 55, Al Hilal 48, Al Qadisiya 47, Al Nassr 44, Al Ahli 41, Al Shabab 33, Al Riyadh 29, Al Taawon 28, Al Ettifaq 28, Al Khaleej 28, Al Kholood 25, Damac 24, Al Feiha 20, Al Orubah 20, Al Raed 17, Al Fateh 16, Al Okhdood 16, Al Wehda 13.

Le prossime gare avranno quindi un peso specifico fondamentale per la corsa dei gialloblù ma anche per il futuro dello stesso Pioli che ha esaurito i jolly. La sua posizione è a rischio e la permanenza in Arabia dipende anche da questo. Finora all’Al-Nassr l’ex rossonero ha messo insieme 2,15 punti a partita di media in 27 gare da allenatore.