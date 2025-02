DIRETTA Serie A, Roma-Monza: le formazioni Ufficiali LIVE

Si chiude la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A col ‘Monday Night’ in programma alle ore 20.45

Dopo le gare giocate nel weekend, oltre all’anticipo del venerdì tra Lecce e Udinese, la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si appresta ad andare in archivio con la classica sfida del lunedì sera.

I padroni di casa, guidati in panchina da Mister Claudio Ranieri, arrivano a questo appuntamento col morale alle stelle dopo il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, conquistato eliminando dalla competizione il temibile Porto. I giallorossi sono gli unici tra i club italiani impegnati la scorsa settimana in Europa, ad aver conquistato l’acceso alla fase successiva, dove incontreranno l’Athletic Bilbao. In campionato sono arrivate quattro vittorie nelle ultime cinque partite e una straordinaria risalita in classifica. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Alessandro Nesta, vivono una situazione complicatissima e si trovano desolatamente all’ultimo posto in graduatoria: servirà un miracolo sportivo per arrivare alla salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MONZA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Soulé; Shomurodov. All. Ranieri

MONZA (3-5-2): Turati; Brorsson, Lekovic, Carboni; Pedro Pereira, Urbanski, Bianco, Ciurria, Kyriakopoulos; Ganvoula, Mota Carvalho. All. Nesta

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 57, Napoli 56; Atalanta 54; Juventus 49; Lazio 47; Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma* 37; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia 17; Monza* 14.

*una partita in meno

ARBITRO: Fabio Maresca (Sezione Napoli)

PROSSIMI IMPEGNI

Monza-Torino, 2 marzo ore 12.30

Roma-Como, 2 marzo ore 18