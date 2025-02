Dal nuovo contratto alle sirene Premier: tutti i numeri di Pisilli | CM.IT

Per il centrocampista, corteggiato anche in Inghilterra, è arrivato il rinnovo con la Roma: tutti i dettagli dell’accordo

Ghisolfi lo aveva annunciato nei giorni scorsi e così, ieri, è arrivata anche l’ufficialità: Niccolò Pisilli ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2029. Si tratta del primo, vero, prolungamento importante per il giovane centrocampista, che fino a ieri percepiva appena 70.000 euro a stagione.

Questo nuovo accordo prevede quindi una crescita importante, ma anche graduale, con degli aumenti progressivi che permetteranno al classe 2004 di guadagnare fino a fine stagione 500.000 euro, 1,4 dalla prossima, toccando quota 2 milioni nel 2029 (questa cifra può salire in base al raggiungimento di alcuni obiettivi).

Anche i club della Premier volevano Pisilli

La Roma ha voluto così riconoscere al ragazzo uno stipendio in linea con i valori e parametri attuali: è considerato uno dei migliori giovani italiani e gode della massima considerazione di Spalletti. A Roma, tra l’altro, ha giocato con tutti gli allenatori, trovando spazio anche con Ranieri sia in campionato sia in Europa. Il suo agente Giorgio Ghirardi ha lavorato a lungo con la società di Trigoria al nuovo contratto del calciatore che, negli ultimi mesi, era stato avvicinato anche da altre società straniere, pronte a ricoprirlo d’oro.

“Per me è il coronamento di un sogno – le parole del calciatore a Sky prima della sfida dell’Olimpico contro il Monza-. Voglio ringraziare la società, la mia famiglia e il mio procuratore. La parte più importante ora è il campo”.