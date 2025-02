“Rigore netto su Vlahovic”: mistero Cagliari-Juventus

Proteste bianconere per un contatto tra Luperto e l’attaccante serbo: l’arbitro e il Var hanno lasciato proseguire

Niente rigore. Arbitro e Var non hanno ritenuto punibile la spinta di Luperto su Vlahovic lanciato a rete a tu per tu con Caprile.

L’attaccante serbo si è involato da solo verso la porta avversaria quando mancano poco meno di 10 minuti alla fine della partita: Luperto nel tentativo disperato di fermare il numero 9 della Juventus lo ha spinto a due mani, ostacolandolo mentre stava per concludere in porta. Vlahovic è rimasto in piedi ed è riuscito a tirare lo stesso, con il tiro respinto dal portiere del Cagliari.

Vibranti le proteste della Juventus in campo, ma anche dei tifosi sui social:

Come si fa a non dare il rigore su #Vlahovic è un mistero. Platealissimo in diretta, figuriamoci al VAR#CagliariJuve — Matteo (@roncomat) February 23, 2025

Non venne dato in Napoli-Como per spinta su Kvaratskhelia e non viene dato qui, ma onestamente quello di Luperto su Vlahovic è rigore e rosso tutta la vita — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) February 23, 2025

Cose difficili da dire: – Ti amo

– È colpa mia

– la ceretta me la faccia anche tra le natiche

– era rigore netto su Vlahovic#jvtblive #cagliarijuve — Thiago Botta (@clabotta86j) February 23, 2025

Però lo ha spinto mentre stava per calciare #Vlahovic #CagliariJuve — Conny M. (@ConnyM10) February 23, 2025

Spinta in area su Vlahovic.

Per noi non è mai rigore.#CagliariJuve #jvtblive — capitanschettini (@Schetweet) February 23, 2025

Questo su Vlahovic è rigore punto e basta #cagliarijuventus — Knees2faces (@sini434) February 23, 2025

Vlahovic viene spinto con due mani in area di rigore non riuscendo cosi a calciare Ma come si fa a non dare rigore ?#CagliariJuve — Andrea (@andrecannataro) February 23, 2025

Cagliari-Juventus, proteste per il rigore su Vlahovic

L’arbitro però non ha ravvisato un intervento falloso da parte di Luperto e neanche il Var è intervenuto a correggere la sua decisione.

Il gioco è quindi ripreso tra l’incredulità dei calciatori e della panchina bianconera. Anche Thiago Motta si è unito alle proteste, allargando le braccia e chiedendo il calcio di rigore. Il direttore di gara non ha però cambiato idea.